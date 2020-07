Ståle saver egen spiller over

AALBORG (Ekstra Bladet): FC København er tilbage på den sølvplads, som garanterer europæisk bold til efteråret, men det holdt hårdt i den forkrampede 1-0 sejr over AaB.

Og manager Ståle Solbakken erkendte efter kampen, at der ikke var tale om en 'superpræstation' i Aalborg.

- Jeg har ingen forventning om, at vi skal sprudle nu.

- Men det blev en fortjent sejr mod et AaB-hold, som ikke havde lukket mål ind i fire kampe, sagde han og fokuserede på, at flere spillere på FCK-mandskabet var præget af træthed efter et tæt program.

- Og så havde Rasmus Falk en decideret offday, sagde FCK's manager og stillede i udsigt, at sæsonafslutningen mod FC Nordsjælland bliver et spørgsmål om at spille de friskeste ben.

Rasmus Falk (th) havde en skidt dag mod AaB. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det bliver en dødsvigtig kamp. Der bliver stort set ikke ferie, hvis vi skal ud i playoff. Og det har vi brug for, siger Ståle Solbakken, som hæfter sig var, at sæsonens forløb med mange skader til bærende kræfter har betydet, at der er trukket store veksler på uventede spillere.

- Spiller du i FC København i modgang, så kommer du ud af det som en voksen mand.

- Vi mangler Victor Fischer, Dame N'Doye, Nicolai Boilesen. Andreas Bjelland har været ude. Det har givet et sjovt hierarki, hvor Victor Nelsson nu står og er færdigstøbt. Nu spiller han næste sæson og så bum... Premier League, sagde Ståle Sobakken.

