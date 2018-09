Ståle sender klar besked til Hareide: Han er Danmarks bedste

PARKEN (Ekstra Bladet): Hvis Ståle Solbakken havde været dansk landstræner, havde Peter Ankersen startet inde som højreback.

For ifølge FCK-manageren er der ingen back med dansk pas, der lige nu er bedre end den 28-årige vestjyde:

- Ankersen er Danmarks bedste back lige nu - inklusive spillere i udlandet. Det er jeg 100 pct. sikker på.

Men nu er det landsmanden Åge Hareide, der har ansvaret for at udtage det danske landshold, og den formstærke FCK-back gør sig ikke de store forhåbninger om at være med, når Hareide snart udtager sit landshold.

- Det er ikke noget, jeg sætter næsen op efter. Jeg har ikke været med de sidste par gange og blev sorteret fra til VM. Så det har jeg ikke så meget fokus på.

- Hvis han (Åge Hareide, red.) mener, at jeg er god nok, er jeg med. Hvis ikke så er det sådan, at det er. Jeg ser det som en bonus, sagde Peter Ankersen, der ikke var meget for at vurdere sin egen status, men alligevel var tilbøjelig til at give sin chef ret:

- Det kan jeg godt være enig med ham i. Jeg synes, at det er gået rigtig godt i år indtil videre, og min formkurve er stærkt opadgående.

- Men jeg er ikke personen, der skal stå og vurdere, om jeg er den bedste eller ej.

