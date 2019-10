Ståle sender markant stikpille

Viktor Fischer bliver klar til mødet med Malmö, som Ståle Solbakken ikke anser for noget spektakulært hold, ligesom han ikke vil kalde mandskabet for en FCK-rival

Med et hav af spillere på skadeslisten krævede Ståle Solbakken ro og fred til at blande sine kort på bedst mulig måde forud for mødet med Malmö FF torsdag i Europa League.

Det hører til sjældenhederne, at FCK lukker sin træning. Men det skete tirsdag, hvor FCK-manageren fik set, at Viktor Fischer er klar til at spille mod Malmö, mens Dame N'Doye fuldstændig er afskrevet.

Jens Stage var også på træningsbanen, men det virker, som om han mere kan blive aktuel til søndagens møde med Brøndby.

- Viktor trænede rigtig godt, så det er positivt. Når det gælder Jens Stage udelukker jeg ikke noget. Han har fulgt den plan, der blev lagt. Men vi skal også tænke på, at vi har en vigtig kamp søndag, siger Ståle Solbakken.

- Jeg forventer at være klar til torsdag. Det ser rigtig fornuftigt ud, supplerer Viktor Fischer, der måtte trække sig lørdag før kampstart mod Silkeborg.

Jens Stage var dog ikke med i spillet med holdkammeraterne, men trænede for sig selv med David Cosgrave, der er leder af den medicinske stab i FCK.

Enorm prestige

For Malmö har kampen om Skandinavien virket stor et stykke tid. Den er først ved at blive stor for FCK i de her dage.

- Der er meget prestige forbundet med den her kamp, men vi kan og skal ikke sammenligne den med de store kampe, vi har spillet i Champions League.

- Malmö og os er blot to konkurrenter, der er havnet i samme gruppe, men jeg ser ikke på svenskerne som en rival for os, siger Ståle Solbakken.

FCK handler spillere fra en langt højere hylde end svenskerne. Spillerbudgettet er langt større og også på salgsdelen får FCK større millionbeløb for sine spillere, når de ryger til større klubber.

Hvis Nicklas Bendtner får en rolle mod Malmö, bliver det som indskifter. Foto: Lars Poulsen

Rutineret mandskab

Ståle Solbakken så i torsdags Malmö vinde 3-0 over rivalerne fra Helsingborg. Siden vandt de 1-0 over Eskilstuna i en kamp, hvor Anders Christiansen blev matchvinder. Fem kampe er vundet i træk.

- Malmö har et homogent hold, som er meget rutineret. Snitalderen er vel 30. Men det er bestemt ikke noget spektakulært mandskab, men til gengæld er det et fysisk stærkt og meget solidt hold, mener Ståle Solbakken, der fremhæver 37-årige Markus Rosenberg.

- Holdkammeraterne er opmærksomme, når han har bolden. For han er en af dem, der kan slå en overraskende aflevering, påpeger FCK-manageren og nævner også danske Anders Christiansen som en spiller man skal holde øje med.

- Han er en meget målfarlig type, der oftest kommer luskende ind i straffesparksfeltet, bemærker han.

Europa League-opgøret mellem Malmö og FCK spilles torsdag aften 21.

Ståles opsang: Nu må de tage ansvar!

Se også: Hvad nu, Ståle? FCK-uheld på stribe

Grim eftersmag: FCK-mareridt i målfest