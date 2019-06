Ståle skælder ud: Trækker spillernes værdi ned

Ståle Solbakken har som så mange andre haft et øje på U21-EM, der stadig er i fuld gang i Italien, men som bekendt er overstået for Danmarks vedkommende, og FCK-manageren er ikke begejstret.

Et U21-EM bliver ofte omtalt som et perfekt udstillingsvindue for unge spillere, og det er da også et faktum, at diverse scouts valfarter til sådan en slutrunde, men Solbakken kan ikke forestille sig, de går imponeret derfra.

- Det er en blanding af børnefodbold og voksenfodbold, som sjældent giver ret høj kvalitet. Det synes jeg heller ikke, der har været. Der har været mange middelmådige kampe, siger Ståle Solbakken og tilføjer:

- Der er mange gode individuelle spillere, men også spillere, som man ser være præget af, at nogle er lidt slidte. Andre er præget af en lang kamppause, nogle er bange for at blive skadede, fordi de måske har sikret sig et klubskifte.

Robert Skov fejrer en scoring i FCK-trøjen. Foto: Lars Poulsen.

FC København havde Robert Skov og Jonas Wind, og bud skal der helt sikkert nok komme i løbet af sommeren på i hvert fald førstnævnte. Ståle Solbakken forventer dog ikke, at eventuelle købere er ekstra gavmilde i kølvandet på U21-EM.

- Sådan en U21-slutrunde er ofte med til at trække værdien på spillere ned - ikke op, lyder det fra Solbakken.

Tyskland, Rumænien, Spanien og Frankrig er de fire tilbageværende hold ved U21-EM.

