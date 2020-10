Ståle Solbakken er færdig i FCK

Efter en forfærdelig sæsonstart er Ståle Solbakken nu fortid i FCK.

Det meddeler klubben på deres hjemmeside, hvor de skriver, at årsagen er, at FCK ikke har leveret resultater på et tilfredsstillende niveau i Superligaen i 2020.

Også assistenttræner Bård Wiggen er færdig i hovedstadsklubben.

- Ståle er uden sammenligning den mest succesfulde manager i klubbens historie med en imponerende resultatliste. Alle, der er en del af FCK, skylder Ståle en stor tak for den enorme indsats, han har ydet for klubben og de resultater, han har skabt.

- Vi må dog også konstatere, at resultaterne i 2020 ikke har været tilfredsstillende, og det tager vi nu konsekvensen af, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard.

- Enhver epoke har sin afslutning, og vi føler, at tiden nu er inde til at nye kræfter træder til og bygger videre på det stærke fundament Ståle og hans team har skabt. Det har været en vanskelig beslutning både fagligt og følelsesmæssigt, men vi har tænkt os længe og grundigt om, og vi mener, at det her er det bedste for FCK i den situation, vi er i.

Efter en elendig sæsonstart er 52-årige Ståle Solbakken blevet fyret i FCK. Foto: Lars Poulsen

U19-holdets cheftræner Hjalte Bo Nørregaard bliver midlertidig cheftræner for FCK, mens William Kvist, der er bestyrelsesmedlem, bliver midlertidig sportslig leder.

- FCK har en stærk spillertrup, som vi vurderer, har brug for fornyet inspiration og gejst. Jeg er overbevist om, at truppen er stærk nok til at spille med om guldet. Det har altid været forventningen og ambitionen i FCK. Og det vil vi ikke gå på kompromis med, siger William Kvist.

Hjalte Bo Nørregaard har første træning med FCK-mandskabet lørdag eftermiddag.

Københavnerne indtager blot niendepladsen i Superligaen med kun en sejr i de først fire kampe. Samtidig blev det til et pinligt exit i Europa League-kvalifikationen, hvor FCK på hjemmebane røg ud til kroatiske Rijeka.

Ståle Solbakken har vundet otte danske mesterskaber og pokalturneringen fire gange med FCK.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ståle Solbakken.

