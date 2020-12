Ståle stjæler FCK-profil

Ståle Solbakken er ved at sammensætte den stab, han skal have omkring sig som norsk landstræner, og fredag har han præsenteret tre nye personer.

Og en af dem er snuppet direkte i FCK.

- Andrew Findlay går ind som analytiker med hovedansvaret for alle analyseopgaver på herre-A-landsholdet, skriver det norske fodboldforbund.

- Findlay har lang erfaring som analytiker - senest som Ståle Solbakkens analytiker i FCK, og før dette som analytiker for blandt andet Manchester United og Wolverhampton, lyder det.

Findlay har tidligere arbejdet under managers som Louis van Gaal, David Moyes og José Mourinho i Manchester United, og blev ansat i FCK så sent som i august.

Findlay har stadig sin profil-side på FC Københavns hjemmeside, og her forklares det, at han i FCK udarbejder analyser af kommende modstandere, egne kampe samt laver individuel video-analyse til spillerne.

- Vi har fået ansat en super dygtig ekspert i Andrew, som vil være med til at rykke os rigtig meget på dette område. Han har bevist, at han har stort kendskab til de mange teknologiske værktøjer, som i dag er til rådighed, og at han kan bringe dem videre ind i vores daglige arbejde i trænerstaben, sagde daværende manager Ståle Solbakken ved ansættelsen i FCK.

- FCK har en meget stærk identitet og har leveret virkelig stærke resultater og har imponeret ved at spille op mod nogle af de bedste i verden. Det er en spændende mulighed, jeg har fået, og jeg ser frem til at være med til at sætte yderligere skub i de teknologiske muligheder, som er til rådighed i dag, sagde Andrew Findlay ved ansættelsen i FCK.

Fire måneder senere er han fulgt med manden, der ansatte ham, til Norge.

Ud over Findlay har Solbakken også ansat den tidligere FCK-legende Brede Hangeland i en nyoprettet stilling som 'player manager', mens Kent Bergersen bliver assistenttræner.

Vandt VM - nu husker han ingenting

Verdens bedste kåres: - Harder skiller sig ud

TV-ekspert forarger: - UEFA er en lorteorganisation

Arnesen ændrer alt

Husker du Danmarks landsholdshelt? Her er han i dag