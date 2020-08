Ståle sur: - En joke

FC København spillede søndag eftermiddag deres første testkamp, hvor de blev sat op mod 1. divisionsholdet Silkeborg, der rykkede ud af Superligaen i den seneste sæson. Nederlaget forklarer FCK-manager Ståle Solbakken med, at kampen lå et par dage tidligere end man gerne ville. Men grundet landsholdssamlinger fremrykkede man kampen.

Det gør han klart i et interview på FC Københavns officielle hjemmeside.

- Samtidig var mange præget af, at vi har haft en anden 'load' i vores træning i forhold til tidligere, fordi vi har ændret på forskellige ting. Men vi var forberedte på, at det kunne give nogle udsving, så det bekymrer mig ikke, siger han og fortsætter:

- Men på den baggrund var spillet i dag nogenlunde som forventet, for spillerne er på meget forskelligt niveau. I dag fik alle 40 minutter, og for mange var det nok, mens andre kunne have spillet mere, lyder det fra Ståle Solbakken.

Endvidere kommer han ind på de to første scoringer, som kom fra den tidligere Brøndby-spiller Svenn Crone.

- Deres to første mål er jo egentlig en joke, hvor Svenn Crone to gange får lov at trække ind fra venstre back og score med højre. Vi skulle også selv have scoret nogle flere mål, for både Oviedo og Kaufmann er helt alene med keeperen, fortæller Solbakken.

Inden det hele går løs i Superligaen mod OB, som man møder i første runde, så har FCK planlagt en testkamp mod Lyngby.

