Ståle svarer Seier: 'Amatør'

- Uden at jeg af forskellige grunde, fordi det er så betændt et emne, har lyst til at gå ind i det, så synes jeg ikke, at det blev ledet særligt godt på det tidspunkt, hvor jeg kom ind (i FCK, red.).

- Nu synes jeg, at vi har sammensat et team, som jeg er sikker på kommer til at lede det bedre. Det vil jeg egentlig godt lade ligge der.

- Tænker du på det organisatoriske eller det sportslige, når du siger 'ledet'?

- Jeg tænker på, at der var behov for at få en ny cheftræner ind. Og det har vi fået.

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det allervigtigste synes jeg er, at strukturelt var det forkert, at der lå så meget ansvar på én mand, uanset hvem den mand var, for du kan ikke både være den bedste til at sætte holdet og til at scoute og til at købe spillere og til at forhandle kontrakter.

- Der var behov for at få spredt de kasketter ud på nogle flere mennesker, fortæller Seier og gør opmærksom på, at det er usædvanligt, at en træner sidder så længe i sædet, som Ståle Solbakken gjorde i FC København.

- Det i sig selv skal man måske også tænke lidt over. Der er blevet leveret gode resultater, helt sikkert. Men vi har altså også haft det dobbelte budget af alle andre i årevis.