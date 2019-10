Ståle tændte af efter triumf: - Jeg fatter det ikke!

KIEV (Ekstra Bladet): FCK-manager Ståle Solbakken smilede stort, da han mødte den danske presse efter 1-1-kampen i Kiev. Men det skulle ændre sig.

For lige så tilfreds nordmanden var med det ene point og FCK-indsatsen i den ukrainske hovedstad, lige så utilfreds er han med de personer i dansk fodbold, der har lagt kampprogrammet dette efterår.

Og det gjorde han opmærksom på med tydelig fagter og i et toneleje, så de lokale journalister efterfølgende forsigtigt spurgte deres danske kolleger, hvad det lige drejede sig om...

- Det, som irriterer mig, og det må jeg sige nu, er kampprogrammet. Det irriterer mig grænseløst. At det lykkes dem at lægge en pokalkamp på torsdag, sagde Ståle Solbakken med adresse til DBU og kampudvalget.

Sandheden bag stoppet: Stod foran degradering

FC København spiller mandag mod AGF i Aarhus i Superligaen, torsdag venter FC Nordsjælland så i pokalen på hjemmebane, inden SønderjyskE søndag kommer til Parken.

Torsdagen efter gælder det så Dynamo Kiev på ny.

- At de gør sådan, det fatter jeg ikke. Hvorfor skal vi spille en pokalkamp torsdag mellem de to Kiev-kampe? Hvorfor ikke lægge den efter jul? spruttede Ståle Solbakken og fortsatte helt af sig selv:

- Hvorfor gør vi det? Hvorfor? Hvorfor straffer vi os selv? Vi vil gerne have flest mulige point til dansk fodbold, og de sidder i DBU og kampudvalget og siger ’vi må blive bedre i Europa og gøre det og det’.

- Det er bare en pokalkamp, og det ville ikke være uretfærdigt, hvis vi skulle spille mod FC Nordsjælland efter jul. Hvorfor skal den ligge midt i vores allerhårdeste periode? Hvorfor?

Ståle Solbakken var meget tilfreds med sit holds indsats i Kiev, hvor det lykkedes de danske mestre at få 1-1. Foto: Sergei Supinsky/AFP/Ritzau Scanpix

Den norske manager var heller ikke tilfreds med, at FC København tidligere på efteråret fik en tidlig eftermiddagskamp i Brøndby efter at have spillet sent torsdag aften i Malmø.

- Jeg siger ikke, at vi skal gøre som APOEL, Slavia Prag og Røde Stjerne, som bare aflyser. Jeg ønsker bare en smule fingerspidsfornemmelse.

- Vi får ingen pause, og jeg havde sagt det samme, hvis vi havde været ude af Europa, og FC Midtjylland havde været inde. Eller hvis det havde været Brøndby. Jeg havde sagt det samme, sagde Ståle Solbakken efter kampen i Kiev, hvor hans hold viste mandsmod og Europa League-klasse.

- Det var en fantastisk præstation. Det, der imponerer mig mest, er, at vi ikke går ned, da de får det mål. Efter 1-1 har vi den største chance og er nærmest sejren.

- VI spiller en fantastisk udekamp mod et godt hold, det må jeg bare sige, sagde Ståle Solbakken, og Rasmus Falk stemte i:

- Det var en god europæisk udekamp. Det var et svært sted at spille, og vi får et rigtig, rigtig godt resultat med. Vi fortjener mere at vinde kampen, end de gør.

Både FC København og Dynamo Kiev har fem point efter de første tre runder, mens Malmö FF efter 2-1-sejren over Lugano står noteret for fire point.

Se også: Kæmpe resultat i Kiev

Superligaen Indefra: Hænger i en tynd tråd