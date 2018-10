Ståle til sin nye keeper: Smut nu i biografen med dig

Ifølge FCK-boss Ståle Solbakken kan Jesse Joronen blive for seriøs og skal lære at skrue ned for spændingsniveauet. En tur i biograften kan være løsningen for målmanden, der slås hårdt med Stephan Andersen om at være førstevalg

PARKEN (Ekstra Bladet): De har et godt, respektfuldt forhold til hinanden, men Parken er ikke stor nok til dem begge.

Jesse Joronen og Stephan Andersen kæmper om keeperposten i FC København og mener begge, at de er berettiget til at stå inde i målet som Ståle Solbakkens førstevalg.

I seneste Europa League-kamp mod Bordeaux fik Stephan Andersen chancen og greb den med storspil. Jesse Joronen havde dog på forhånd fået at vide, at han ville være tilbage i buret i næste Superliga-kamp, og finnen stod også i weekenden i Vejle.

Spørgsmålet er så, hvem manager Solbakken vælger til torsdagens møde mod Slavia Prag i Europa League.

- Jeg har ikke lagt mig fast på noget. Jeg har ikke fortalt spillerne endnu, hvem der står. Stephan stod rigtig flot sidst (i Bordeaux, red.), og Jesse har haft to gode kampe efter at have været nede i et lille hul.

- Nu er de begge to der, hvor de skal være, så det er et luksusproblem for mig, sagde Ståle Solbakkens på onsdagens pressemøde i Parken forud for mødet mod tjekkerne.

Finske Jesse Joronen har fået de fleste kampe i FCK-målet i denne sæson. Foto: Jens Dresling

Jesse Joronen har været førstevalg næsten hele sæsonen, men har ifølge Ståle Solbakken skullet vænne sig til et større pres og et langt hårdere program end i Horsens:

- Jesses udfordring er, at han kun har været vant til at spille en kamp om ugen. I Horsens var det kun ’Tommy Kuglepen’ (journalist på Horsens Folkeblad, red.), der skrev, om han var god eller dårlig.

- Her er der mange flere, der har en holdning. Der er meget, der skal fordøjes, så der løb han ind i en mental blokade.

FCK-manageren er glad for seriøse spillere, men det kan faktisk blive for seriøst.

Derfor kom han også med en opfordring til Joronen fra podiet i presserummet i Parken: Tænk på andet end fodbold.

- Han er en meget seriøs dreng. Han skal lære at tænke på lidt andet end fodbold. Kaster du en appelsin, ville han smide sig efter den, uanset hvor han er.

- Han skal lidt ned i spændingsniveau. Bare nogle procenter. Han skal lære at tage i biografen og se en film frem for at se kampen en eller to gange til, sagde Ståle Solbakken.

Den store finske keeper erkender, at det har krævet tilvænning både fysisk og mentalt at spille hver tredje eller fjerde dag, men han har det ikke godt med at skulle sidde over.

- Jeg vil spille alle kampe og gør det bedste, jeg kan, for at være i startopstillingen hver gang, men det er op til manageren at træffe en beslutning om, hvad der er bedst for holdet og spilleren, sagde 25-årige Joronen inden onsdagens træning i nationalarenaen.

Stephan Andersen stod stærkt mod Bordeaux i seneste runde. Foto: Jens Dresling

Det er Ståle Solbakkens valg, hvem der skal stå, og Stephan Andersen virkede ikke, som en målmand der troede meget på sin chance.

- Min intuition siger mig, at jeg ikke skal spille, men nu må vi se. Jeg tror, at chancen er større i pokalkampen mod FC Midtjylland i Herning.

- Selv om jeg synes, at jeg har bevist, at jeg måske er berettiget til mere spilletid, end jeg får, så er det desværre ikke mig, der tager beslutningen. Det er Ståle, så må man bare leve med det, sagde den tidligere landsholdskeeper, der mener, at han stadig kan bidrage med mere end blot at være reserve:

- Det synes jeg. Jeg håber, at der kommer mere, men det kommer nok an på, hvordan det går, og hvordan Jesse gør det.

- Det er nok ikke altid præstationerne, at han (Solbakken, red.) kigger på, for så havde jeg nok også spillet efter Bordeaux.

- Hvad tror du, at han kigger på?

- Jeg vidste godt, at det var et spørgsmål om tid, før Jesse kom til at spille, efter jeg startede mod Horsens. Han er yngre, han er hentet ind og har et potentiale i forhold til salg.

- Jeg skal være meget bedre end ham, før jeg virkelig får lov at spille, sagde Stephan Andersen, der nøjagtig som Joronen beskrev deres indbyrdes forhold som et godt, professionelt et af slagsen:

- Vi taler godt sammen og kan også godt grine sammen, men der er ingen tvivl om, at vi er også klar over, at den enes død, er den andens død…

FC København - med enten Jesse Joronen eller Stephan Andersen i målet - møder torsdag Slavia Prag. Der er kick off kl. 18.55, og kampen kan naturligvis følges her på ekstrabladet.dk.

Superligaen Indefra: Storklub bejler til AaB-træner

Lukkede ned før skandalen: - Han har været svær at komme i kontakt med

Se også: Norsk landsholdskæmpe: Jeg hader Åge Hareide