Ståle tvivler på sin kaptajn: - Han skal have kraftig fremgang

FCK-anfører Zeca skal ifølge manager Ståle Solbakken have kraftig fremgang med sin skadede fod i de kommende dage, hvis han skal komme i spil til torsdagens Europa League-kamp mod Atalanta

PARKEN (EKstra Bladet): De første tyve minutter var han utilfreds med og også med de sidste tyve. Men det var mellemregninger i Ståle Solbakkens regnestykke. For det endte med at gå op.

- Vi har et frisk hold på torsdag, og vi fik tre point. Det var de to vigtigste ting, sagde Ståle Solbakken, der kommer til at skifte kraftigt ud til torsdagens playoff-kamp mod Atalanta i Europa League.

Det helt store spørgsmål er, om Zeca og Rasmus Falk bliver klar til storkampen i Parken. FCK-manageren virkede efter 3-2-sejren over SønderjyskE noget i tvivl:

- Jeg tipper, at det bliver en afgørelse i sidste minut med Falk (som er plaget af et piskesmæld, red.). Omkring Zeca kan vi måske træffe en lidt tidligere beslutning.

- Han har ikke bevæget sig siden kampen mod Atalanta og skal have kraftig fremgang med foden. Kommer den ikke, giver det ikke mening at vente.

Både Viktor Fischer og Dame N’Doye fik modsat andre profiler fuld spilletid mod sønderjyderne.

- Viktor ville rigtig gerne spille og er frisk, så det var intet problem. Og det var det samme med N’Doye, sagde Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Viktor Fischer fik ikke scoret mod SønderjyskE trods en stor chance til sidst. Foto: Lars Poulsen

- Ja, jeg havde top ben og lyst til at spille, grinede Viktor Fischer, der ikke var helt så involveret, som han plejer, men alligevel nåede at lægge op til en scoring for det reservespækkede FCK-hold.

- Jeg synes godt, at man kunne mærke de mange udskiftninger i rytmen i spillet, og sådan er det. Det er okay.

- Vi vinder stadigvæk, og det er en kvalitet og kæmpe styrke. Vi er lidt for lidt i kontrol, men uden at dominere synderlig vinder vi, sagde Viktor Fischer, der er godt tilfreds med udsigten fra førstepladsen i Superligaen:

- Vi ser ud til at være rigtig stærke og nok også blandt de to stærkeste i ligaen. Og jeg synes, at vi er de stærkeste.

Torsdag møder FCK så et - på papiret - endnu stærkere hold end dem selv, men har efter 0-0 i Italien fortsat muligheden for at komme i Europa Leagues gruppespil.

- Det bliver rigtig svært, og vi skal toppræstere for være med. De er sindssygt skarpe, og vi har respekt for dem.

- Vi er ikke bange eller tror, at det det er umuligt, men hvis ikke vi er der, hvor vi skal være, får vi problemer, sagde Viktor Fischer, der mod SønderjyskE bar anførerbindet for FCK.

