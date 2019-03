Ståle venter på opkald: - Håbløst

PARKEN (Ekstra Bladet): Jonas Wind blev på halvandet minut forvandlet fra jublende FCK’er oven på 1-0 føringen til – Jonas forsWIND…

Angriberen sprang elegant over Jeppe Brinch, der fra siden kom tromlende som en egekævle på vej ned af et vandfald. Belønning: Gult/rødt og dermed en arbejdsdag, der sluttede efter 40 minutter.

Mads-Kristoffer Kristoffersen fældede dommen for film. Ståle Solbakken var mildest talt ikke enig:

- Jeg tænker akkurat det samme, som alle andre på stadion gør.

- Dommeren vurderer vel, der er film…

- Ja, men Jonas må fratages al ansvar, siger nordmanden.

- For hvis du skulle vælge, om du vil hoppe over en bil, der kører imod dig med 200 kilometer i timen og risikere at falde - eller om du vil blive stående og få karrieren afbrudt, så vælger du som Jonas. Han kunne have været ude i seks måneder.

- Kan du så forstå, at dommeren kan se film i den situation?

- Nej, det kan jeg ikke, og det tror jeg heller ikke han kan, når han ser den igen. Det er jo et skøn, hvor samtlige 14.000 på stadion tænker det samme – selv linjevogteren er på vej væk. Dommeren laver en menneskelig fejl, som næsten er umenneskelig, siger Ståle Solbakken og tilføjer:

- Han lavede en fejl, og det er lettere at snakke om nu, hvor det ikke kostede os point.

- Vil I klage over den?

- Jeg regner med, at han ringer mig op og siger, at 'dette var håbløst, og vi trækker kortet tilbage'. Han har vel nogle censorer, der skal gennemgå kampen, siger løvetæmmeren.

Jonas Wind forklarer:

- Jeg dribler forbi, og så kommer der lidt af en benbrækker-tackling, hvor jeg føler, jeg bliver nødt til at hoppe over og undvige den, hvis jeg vil beholde begge mine ankler i god behold. Intentionen er jo ikke at lave skuespil, det ville være dumt, når jeg havde et gult kort i forvejen.

- Du må da være i en tilstand af chok, da han hiver det gule kort op?

- Haha. Ja, chok er måske et stort ord. Det var selvfølgelig en ærgerlig fornemmelse at skulle ud i omklædningsrummet efter 40 minutter. Jeg er glad at holdet holdt stand, og vi fik tre point.

En uforstående Jonas Wind præsenteres for det røde kort af Mads-Kristoffer Kristoffersen. Foto: Jens Dresling

- Hvis det er film, kan man sige, du er rigtig dygtig til det. Ingen kunne se det…

- Det kunne dommeren så desværre.

- Spurgte du ham?

- Nej, jeg har ikke været i kontakt med ham. Det tror jeg ikke, jeg får noget ud af.

- Kan du forstå, at han kan se det som film?

- Det er svært for mig at komme op i hovedet på ham og forstå det, siger Jonas Wind, der er ude i én kamp med karantæne.

- Hvordan var det at se de ti andre ride stormen af?

- Det var nervepirrende, mand. Er du gal. Det er ikke sjovt ikke at kunne bidrage.

- Det vil ikke lige være den, jeg husker tilbage på om mange år som den allerbedste søndag, men det var tre rigtigt vigtige point.

