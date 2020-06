Ståles bolig-succes: Scorer millionbeløb

Det er syv år siden, Ståle Solbakken købte sin lejlighed i København.

Dengang kostede de 157 kvadratmeter i nærheden af Kgs. Have ham 5.050.000 kroner.

Nu er herligheden solgt igen. For 7,2 millioner kroner. Og dét på bare otte dage.

Det skriver boligsitet boliga.dk.

Ret skal være ret. Det var anden gang lejligheden blev sat til salg efter en kort pause, men så gik det også stærkt.

Lejligheden, der har fem værelser, og som blev sat til salg hos Nybolig, blev sat til salg for 7.495.000 kroner, hvorfor Solbakken altså er gået 300.000 kroner ned i pris for at komme af med den.

Boliga skriver i øvrigt, at kvadratmeterprisen i hovedstaden er steget til 48.900 kroner – landets suverænt højeste. Det er en stigning på mere end 8000 kroner per kvadratmeter på fem år…!

Ståle Solbakken købte lejligheden, da han vendte retur til FC København efter sine to år i henholdsvis Tyskland og England. Efter at have boet seks år alene i København, hvor resten af familien var bosat i Norge, fik han sidste år selskab af fru Anniken og parrets 14-årige datter Ida.

- Som det ser ud nu, så flytter Anniken og Ida herned. Det er vigtigt for mig, og det bliver dejligt, sagde han, da kontraktforlængelsen var på plads.

De to sønner, Sondre og Markus, blev i Norge. Sondre læser historie, mens Markus som talentfuld fodboldspiller er på kontrakt i HamKam, som han så sent som i maj forlængede sin aftale med.