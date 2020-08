Ståles FCK-trumf: - Er du klar!?

Robert Mudrazija og Nicolai Boilesen ser lige nu ud til at starte mod de tyrkiske mestre onsdag i Parken

- Er du klar!?

Ståle Solbakken trak Nicolai Boilesen til side efter mandagens træning for at blive bekræftet i, hvad han netop havde set på træningsbanen.

Den 28-årige venstre back er i sandhed klar efter en korsbåndskade og mere end ét års pause fra startformationen.

Så derfor lød der også et klart og tydeligt ja fra Boilesen på cheftrænerens spørgsmål.

På træningsbanen lignede Nicolai Boilesen i sandhed også en spiller, der er klar til at træde ind på den store scene igen.

Det er mere end ét år siden Nicolai Boilesen har spillet en kamp fra start.

- Er du klar, spurgte Ståle Solbakken sin normale venstre back Nicolai Boilesen efter mandagens træning. Boilesen tøvede ikke med at svare ja. Foto: Lars Poulsen.

Onsdag i Parken i returkampen mod Istanbul Basaksehir kunne godt ligne et comeback i startformationen for den 28-årige venstre back.

Nicolai Boilesen spillede i hvert fald på det rigtige hold til at begynde med, da der blev spillet til to mål under træningen på Jens Jessens vej mandag. Siden byttede Ståle Solbakken rundt på flere pladser, hvor Boilesen byttede med Pierre Bengtsson.

Nicolai Boilesen, siddende midt i billedet, ser ud til at få comeback fra start onsdag. Han spillede i hvert fald på det rigtige hold under mandagens træning. Foto: Lars Poulsen.

- Boile virker spilleklar. Men han er endnu ikke klar til 90 minutter efter så lang en pause. Så det er spørgsmålet, hvordan vi skal bruge ham, fastslår Ståle Solbakken, der flere gange under træningen roste Boilesen for hans aggressivitet og spilforståelse.

- Jeg føler mig så klar, jeg kan blive efter så lang en pause, siger Nicolai Boilesen.

Udover Boilesen, kunne det tyde på, at Robert Mudrazija får en plads centralt ved siden af Carlos Zeca. Det skubber så Rasmus Falk ud på venstrekanten og formentlig Jens Stage helt ud på bænken.

Nicolai Boilesen var stærkt spillende under mandagens træning forud for returkampen i Europa League mod tyrkiske Istanbul Basaksehir. Foto: Lars Poulsen.

Det skal dog understreges, at Ståle Solbakken undervejs i mandagens træning lavede mange rokeringer, hvor både Jens Stage, Mohammed Daramy, Karlo Bartolec kom ind og spillede på det rigtige hold.

Det kunne godt ligne følgende startformation onsdag aften i Parken mod de tyrkiske mestre fra Istanbul Basaksehir:

Karl-Johan Johnsson – Guillermo Varela, Victor Nelsson, Andreas Bjelland, Nicolai Boilesen – Pep Biel, Robert Mudrazija, Carlos Zeca, Rasmus Falk – Mikkel Kaufmann, Jonas Wind.

