Ståles nye guldfugl: Her er prisen

Ståle Solbakken er en glad mand i disse dage.

FC København nåede at blive enige med NK Osijek inden transfervinduets lukning, og Robert Mudrazija kan snart kalde sig FCK'er.

Dermed får den norske manager den midtbanespiller, han havde drømt om, og har efterhånden fået sat et hold sammen, der kan tillade sig at have ambitioner om Champions Leagues gruppespil i næste sæson.

Robert Mudrazija skal tirsdag igennem det obligatoriske lægetjek, der denne gang foregår i Dubai, hvor FCK i øjeblikket er på træningslejr.

Alt tyder på, at københavnerne i løbet af tirsdag vil offentliggøre handelen, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer til at koste dem i omegnen af 2,5 mio. euro (18,5 mio. kr.).

Som prisen indikerer, er den 21-årige midtbanespiller købt til startopstillingen, men ligesom i tilfældet med vinterens anden forstærkning, Guillermo Varela, er det ikke nødvendigvis fra forårets start.

Dels har Robert Mudrazija døjet med lidt småproblemer, dels er der ikke noget hul, der akut skal lukkes.

Ståle Solbakken kan bruge både Rasmus Falk og Nicolaj Thomsen som makker til anfører Zeca på den centrale midtbane. Og kniber det, er William Kvist også en mulighed.

FCK-manager Ståle Solbakken kan snart byde en ny midtbanespiller velkommen. Foto: Lars Poulsen

Robert Mudrazija er vokset op i Dinamo Zagrebs talentskole og har også været forbi Red Bull Salzburgs rugeklub, FC Liefering.

Han fik i efteråret debut på det kroatiske U21-landshold, og det er en af årsagerne til, at FCK har været så aggressive efter at få ham allerede i dette transfervindue.

Kroatien er med ved sommerens EM-slutrunde i Italien, og FCK vidste godt, at Mudrazija med en god slutrunde ville være uden for deres rækkevidde.

Midtbanespilleren har været stærkt spillende for Oisjek i denne sæson og imponerede blandt andet sin kommende klub med et par flotte præstationer mod Glasgow Rangers i Europa League-kvalifikationen.

Der var også interesse fra Serie A og Bundesligaen, men FC København var mest konkrete og gav NK Osijek 18,5 mio. gode grunde til at sende den dynamiske midtbanemand til den danske hovedstad.

Se også: Agent bekræfter: Esbjerg-angriber forlader dansk fodbold

Se også: Overraskende stop: Kvitter karrieren som 30-årig

Helt tæt på GULD-heltene: Pengene, hemmelighederne og familien