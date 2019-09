Ståles opsang: Nu må de tage ansvar!

- Spillere som Zeca, Bjelland, Falk og Fischer må tage et større ansvar for holdet i den tid, der nu kommer, mener Ståle Solbakken

Tre nederlag i træk og en meget svag præstation senest i Hobro. Det hører til sjældenhederne med så store udsving, når det handler om FC København.

Men sådan er status forud for starten på en vigtig uge med Europa League-gruppespillet, hvor Lugano er modstanderen og siden søndagens topbrag mod FC Midtjylland. I værst fald kan midtjyderne være syv point foran. I bedste fald er afstanden reduceret til ét point.

- Mange af vores etablerede spillere var meget dårlige mod Hobro. Mentalt, fysisk og taktisk var vi slet ikke klare for opgaven. Hobro var gode, og vi var dårlige. Ærlig talt var jeg overrasket over den forfatning, vi var i, siger Ståle Solbakken og uddyber:

- Jeg kræver mere af mine etablerede spillere, fordi vi nu engang har fået de skader, vi har. Basen må være i orden på vores hold, og spillere som Bjelland, Zeca, Falk og Fischer må indstille sig på at tage et langt større ansvar på banen. Det er dem, der skal gå forrest, påpeger Ståle Solbakken.

Viktor Fischer har været helt ved siden af sig selv i sæsonen. Han har ikke scoret et mål i Superligaen siden 22. april. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Ingen undskyldninger

Han var meget efter Viktor Fischer i starten af sæsonen, hvor den offensive profil slet ikke slog til. Det er ikke blevet meget bedre på nuværende tidspunkt, hvor der er spillet to måneder af sæsonen. Fischer har stadig ikke scoret i Superligaen. Faktisk skal man tilbage til 22. april for at finde den seneste scoring fra ham i Superligaen. Dog scorede han sit eneste mål i sæsonen mod Riga i kvalifikationen.

- Der er simpelthen ingen undskyldninger længere. Viktor har nu spillet rigtig mange kampe uden smerter efter den skade, han pådrog sig sidste efterår. Fysikken er derfor på plads. Han burde være klar på alle parametre. Og han skal være en af de spillere, der løfter holdet, påpeger Ståle Solbakken.

Mens flere af de etablere har svigtet, har to af de nye til gengæld imponeret nordmanden.

- Victor Nelsson og Jens Stage sad ude mod Hobro, fordi de havde brug for en pause. De har spillet rigtigt meget og trængte til et hvil. Dem har jeg været meget tilfredse med. De har været stabile og leveret solide præstationer, pointerer han.

Ståles plan: Her skal Bendtner starte

FCK-hysteri i Hillerød: Vildeste 24 timer

Delaney om gigantiske lønsedler: - Fuldstændig vanvittigt

For Ståle Solbakken bliver resten af efteråret en svær balancekunst, fordi der ikke er meget tid til at få indspillet de nye folk med taktisk træning. Spillerne går fra kamp til hvile til restitution til kampforberedelse.

Derfor handler det om at holde trit med FC Midtjylland, samtidig med, at FCK helst skal spille europæisk efter nytår.

- Vi skal prøve at holde afstanden til FC Midtjylland nede på et niveau, som vi ser nu. Helst ikke mere end fire points forskel.

- Vi kommer ikke til at gå forbi dem her i efteråret. Vi skal bare holde fast, mener Ståle Solbakken, der sidste efterår også kørte parløb med FCM.

Det var først i foråret FCK løb fra rivalerne med en eminent slutspurt.