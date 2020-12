Stadig utilfreds med Thorup

Kort inde i indeværende sæson blev Jess Thorup gjort til ny cheftræner i KRC Genk, men ikke meget mere end en måned senere var han væk igen.

Thorup havde takket ja til at blive cheftræner for FC København.

I dag er Genk-formand Peter Croonen stadig skuffet over, at 50-årige Thorup efter så kort tid valgte at forlade klubben.

- Jeg var meget skuffet, for jeg havde absolut ikke set det komme. Men jeg var overbevist om, at det nok skulle gå alligevel, indleder han over for Het Belang van Limburg.

Jess Thorup tabte de første to kampe med FCK. Siden blev det til tre sejre og en uafgjort i Superligaen inden vinterpausen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Efter afskeden med Felipe Mazzu kiggede vi på, hvilke trænere der kunne passe til os. Det gjorde vi igen, da vi skilte os af med Hannes Wolf.

- Da Thorup forlod os, havde vi en følelse af, at det ikke kunne gå galt. John van den Brom fortsatte, hvor han slap.

Croonen fortæller dog, at han stadig har respekt for Thorup.

- Jeg er stadig utilfreds med den beslutning, han tog, men jeg respekterer den. Rent personligt betyder det ikke noget for mig, og jeg har stadig respekt for Thorup som professionel.

Genk vandt tre kampe og spillede to uafgjorte under Jess Thorups ledelse.

