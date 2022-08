Stikker til tv-vært: Sikke noget vrøvl!

Der er ikke langt fra succes til fiasko i fodboldens verden - bare spørg Jess Thorup.

Onsdag kunne FCK-træneren lade sig hylde som manden, der havde ført 'løverne' i Champions League-gruppespillet for første gang i seks år, og søndag ramte så en kolossal nedtur, da de danske mestre tabte 1-3 til FC Nordsjælland. Dermed har FCK - næsten helt uhørt - tabt fire af de første syv Superliga-kampe i denne sæson.

Allerede efter de første 45 minutter mod FC Nordsjælland var kampen så godt som afgjort, og anden halvleg blev ikke meget bedre set med FCK-briller.

Efter kampen besøgte Jess Thorup studiet hos Discovery+, og her spurgte værten Mette Cornelius FCK-træneren, om han nu var hård nok ved sine spillere.

Det spørgsmål faldt ikke i god jord.

Annonce:

- Stop det der, Mette. Hvad er det for noget vrøvl?, lød det fra Jess Thorup, før han fastslog, at den skideballe, han havde givet spillerne i pausen, bestemt ikke var for børn og sarte sjæle.

FC København er på syvendepladsen i Superligaen og kan mandag blive indhentet af både FC Midtjylland og Brøndby IF.

Du kan se Jess Thorup snerre ad Mette Cornelius i videoen i toppen af denne artikel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs meget mere om FC København herunder:

Skuffet Thorup: - Hvad fanden skal jeg sige?

Bizar scene efter FCK-fiasko: - Hákon gør sit bedste

FCK i kæmpe nedtur: Det er rystende ringe