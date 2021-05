Stikpille til Fischer: Hele Parken på nakken

Patrick Olsen fik Parkens 'kærlighed' at føle mandag aften.

Årsag: AGF'eren sendte en stikpille til Viktor Fischer med klar reference til de to klubbers møde i Aarhus i seneste runde.

Her var både AGF’erne og deres publikum stærkt frustrerede over, at Fischer lå mere ned, end han stod op.

Så der skulle betales lidt igen, og det sørgede Patrick Olsen for efter knap en halv times spil af opgøret, som FCK vandt 3-2.

Efter at have rejst sig op efter en duel med netop Viktor Fischer, lod Olsen sig pludselig falde.

Vel at mærke uden at være blevet ramt og uden at være i nærheden af en FCK'er.

Se episoden i tv-klippet over artiklen...

- Jeg ved ikke, om der var en lille græstot, som jeg faldt over. Det skal jeg ikke kunne sige.

- Var det en reference til kampen sidst?

- Det må I tage, som I vil. Jeg har ikke mere at sige til det. I kan skrive, hvad I har lyst til, sagde Patrick Olsen, der både fik en skideballe af dommer Peter Kjærsgaard og de over 10.000 tilskuere på nakken resten af opgøret.

Der blev buhet ad det tidligere Brøndby-talent, der dog ikke lod sig genere af det.

- Det er bare sjovt. De her kampe er fede, og det giver ekstra tænding, når der er folk på Ceres Park eller i Parken.

- Folk er oppe at køre, og det er en af de ting, der gør det fedt at spille fodbold.

- Hvordan er dit forhold til Viktor Fischer?

- Rigtig fint. Det var lige i overkanten, hvad han lavede sidst, og det ved han også godt selv. Men han er god til at få det vendt til sin fordel.

- Der er mange kampe i kampen, og Fischer er en de dygtigste til alt det der. Nogle gange er det for meget, men det må han selv ligge og rode med, sagde Patrick Olsen, der har en fælles fortid med FCK'eren på ungdomslandsholdene, hvor de begge var store profiler.

Viktor Fischer var svært tilfreds med sig selv efter at have lagt op til Kamil Wilczeks føringstræffer. Foto: Lars Poulsen

- Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men Fischer og jeg gav hinanden et kæmpe kram efter kampen. Vi kender hinanden pissegodt.

- Det var vores sidste kamp mod hinanden i denne sæson, og der er ikke mere i det. Vi er fine venner igen, lød det fra Patrick Olsen.

Han mente ikke, at AGF spillede hårdt i Parken, men at holdet tværtimod bliver straffet hårdere end så mange andre hold i Superligaen:

- Vi har åbenbart fået det her bad boys-image fra alle mulige folk fra rundt omkring. Der er mange andre hold, der heller ikke spiller så kønt, når de er pressede.

- Men folk ser det måske ikke helt på samme måde, når andre hold end AGF gør det.

Viktor Fischer kom ikke ud til den skrivende presse, men Jonas Wind undrede sig over, hvad Patrick Olsen havde haft gang i undervejs i den underholdende affære:

- Jeg ved ikke, om en skytte på øvre afsnit ramte ham. Det så meget mærkeligt ud, men det må han selv ligge og rode med.