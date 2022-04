Stjerne nærmer sig comeback

Det så ikke godt ud, da Carlos Zeca lå og skreg af smerte i slutningen af kampen mod Viborg tilbage i oktober måned.

Grækeren måtte bæres fra banen, og både medspillere og fans holdt vejret for at finde ud af, hvor slem skaden var.

Da FC København dagen efter udsendte en pressemeddelelse på deres hjemmeside, var det med et af de værst tænkelige scenarier. FCK-anføreren havde pådraget sig en korsbåndsskade og ville være ude på ubestemt tid.

Det er nu seks måneder siden, at midtbanemotoren måtte bæres fra banen, og FC København-træner Jess Thorup havde positive nyheder, da Ekstra Bladet snakkede med ham om netop Zeca efter onsdagens træning.

- Carlos er rigtig godt på vej. Han er gået ind i sin sjette måned nu her i forhold til rehab og har været rigtig meget på banen.

Midtbanespilleren har dog indtil nu kun trænet for sig selv, men også det kan snart have sin ende.

- Han er vel et par uger - forhåbentlig - fra at så småt begynde at være med holdet i forhold til pasnings- og opvarmningsøvelser, og så skal vi selvfølgelig stille og roligt bygge ham op derfra, så alt i alt ser det positivt ud.

Carlos Zeca er naturligvis ikke med i søndagens topbrag mod FC Midtjylland, men vil se med fra tilskuerpladserne, når de to guldaspiranter krydser klinger i Parken.

Du kan se den grimme skade i videoen herunder.

