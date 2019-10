Stjernen stikker til Ståle: - Han er bange

Tv-seere fik besked om toilet-besøg: Dommeren skulle noget helt andet

0-1 Riga

0-1 AaB

1-2 Hobro

1-0 Lugano

0-0 FCM

1-1 Hillerød (5-3 straffe)

4-2 Silkeborg

Sejren mod Silkeborg var blot den anden sejr i de seneste syv kampe for FC København, og det store Europa League-brag ude mod Malmö FF venter allerede torsdag.

Derfor var FCK-manager Ståle Solbakken også på plads på de lyseblås stadion, da Malmö torsdag vandt 3-0 i Skåne-derbyet mod Helsingborgs IF.

Han er dog ikke bange, efter at have set Malmö i kamp.

- Nej, jeg har set dem mange gange, så det er et forkert ord. Det bliver helt sikkert to jævne og tætte kampe, siger Solbakken til Aftonbladet.

Da Malmös rutinerede stjerneangriber Markus Rosenberg hører, at udklasningen af Helsingborg ikke skræmmer Solbakken, så er han klar med en stikpille.

- Så er han nok meget bange, siger Rosenberg kækt.

Rosenberg scorede selv 3-0-målet, mens danske Søren Rieks scorede de to første mål.

Ståle Solbakken var rasende, da FCK måtte ud i straffesparkskonkurrence mod Hillerød fra landets tredjebedste række.

Solbakken har da også fin respekt for Malmö-holdet, som han kalder løbestærkt, og han peger på, at 37-årige Rosenberg stadig ser skarp ud og er god til at finde plads på kanten.

- De ser stærke ud, men det bliver en anden kamp torsdag.

- Det er svært at udpege nogen favorit. Vi har været nede i en lille bølgedal efter vores skader. Men samtidig begynder de nye spillere, som vi har købt sent, at komme i form

- Jeg har et stort håb om, at vi skal komme herover og sætte vores præg på kampen. Ellers bliver det jævnt og hårdt med små marginaler, der afgør det, siger Solbakken.

Med fem runder igen af Allsvenskan ligger Malmö nummer to med tre point op til førende Djurgården.

I Europa League vandt FCK i første gruppekamp 1-0 over schweiziske Lugano, mens svenskerne tabte 0-1 ude mod gruppens favorit, ukrainske Dynamo Kiev.

