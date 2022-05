Stjernens uvisse fremtid: - Vi skal snakke sammen

PARKEN (Ekstra Bladet): I vinter var FC København iskolde, da tyske Augsburg tilbød dem hele 35 millioner kroner for Jens Stage. Svaret var nej.

Nu er der gået et lille halvt år, og spørgsmålet er, om midtbanestjernen Jens Stage nu får lov til at skifte til udlandet.

Hovedpersonen selv kan da heller ikke helt undgå at smile, når snakken falder på hans fremtid. Han er dog glad for, at han endte med at blive i klubben, efter at der ellers lå en mulighed for at skifte til Bundesligaen i vinter.

- Selvfølgelig var det med i overvejelserne, at der kunne være et potentielt mesterskab, der lå og ventede. 'PC' sagde, at vi nok skulle vinde guld, og så sagde jeg 'jamen så lad os gøre det', og så blev det sådan.

Hvad så nu?

- Ja, det er et godt spørgsmål. Lige nu skal jeg drikke øl, jeg skal fejre det, så skal jeg på ferie, og så ... ja, så sætter jeg mig nok ned med 'PC', og så finder vi nok ud af, hvad der skal ske, lød det med et drilsk smil fra FCK-stjernen.

Har I en aftale om, at I skal sætte jer ned og snakke fremtid?

- Nej, men jeg tror godt, at vi begge ved, at vi skal snakke om, hvad der skal ske, og så må vi se, hvad han synes, og hvad jeg synes til den tid, og så finder vi nok ud af det.

Peter Christiansen fortæller, at han endnu ikke har fået noget sin vej, der er så interessant, at han er villig til at lade sin profil smutte. Men det kan komme.

- Han kan godt lide at sidde og snakke oppe på mit kontor, ham der. Han er velkommen.

Nu afviste I, at han kunne skifte sidste gang. Får han lov nu?

- Det er jo sådan, at hvis der er noget, der er interessant for spilleren, så skal han sørge for, at den klub, der er interesseret i ham, også kan sende noget, der er interessant, min vej - og det har der ikke været endnu. Så simpelt er det egentlig.

25-årige Jens Stage skiftede fra AGF til FC København i 2019. Han har kontrakt med klubben frem til sommeren 2024.