Stjerneskud mål-amok: FCK stormer videre

PARKEN (Ekstra Bladet): Det har været den helt perfekte uge for 20-årige Jonas Wind. Først scorede han et vanvittigt mål mod Røde Stjerne i tirsdags i jagten på Champions League-gruppespillet. Og fredag aften var FCK-kometen igen i hopla, da han blev dobbelt målscorer i 2-0 sejren over oprykkerne fra Lyngby.

Derved fortsætter de danske mestre fra FC København sejrsrækken i Superligaen. De fik således sæsonens femte sejr i fem kampe. 15.747 tilskuere så til, at FCK satte tingene på plads efter pausen.

Skiftede seks mand

Men hjemmeholdet måtte gennem en halvkedelig første halvleg, før der for alvor kom hul på bylden straks efter pausen.

Ståle Solbakken havde skiftet seks mand ud fra 1-1 kampen i tirsdags mod Røde Stjerne. Carlos Zeca, Sten Grytebust, Carlo Holse, Jens Stage og Guillermo Varela var sendt på bænken, mens Dame N’Doye havde fået en friaften.

De fandt slet ikke rytmen fra start og derfor var det naturligt, at anfører Carlos Zeca kom på banen fra anden halvlegs start

Jonas Wind var på pletten straks i anden halvleg i feltet og bragte FCK i front efter et oplæg fra Viktor Fischer, der efter en halvsløj første halvleg spillede sig op efter pausen.

Scoringen faldt i første minut af anden halvleg og betød, at trafikken blev ensrettet mod Lyngby-målet i resten af kampen.

Scoringen gav ro og energi til hjemmeholdet. Samtidig var Lyngby udfordret, når det gik stærkt.

Jonas Wind lukkede opgøret med scoringen til 2-0 efter en times spil. Lyngby kunne ikke få bolden ud af eget felt. FCK-kometen opfangede bolden og sparkede den sikkert i mål. Jonas Wind er nu Superligaens topscorer med fem træffere efter fem spillerunder.

FCK's Viktor Fischer skælder ud. Foto: Lars Poulsen

Nu handler det om gruppespillet

Nyindkøbte Pep Biel fik sin første start for FCK, men spanieren skal lige finde rytmen med holdkammeraterne, før han er faldet helt til. Der var dog enkelte momenter, hvor han viste lovende offensive takter, specielt før pausen.

Pieros Sotiriou fik også en sjælden startchance, og det var tydeligt at se, han slider med selvtilliden.

Bryan Oviedo fik igen chancen fra start, men backen virker stadig en smule rusten.

Lyngby forsøgte før pausen. De var pågående og viste initiativ og var i perioder flittige gæster i FCK’s straffesparksfelt. Men de blev aldrig målfarlige. Tættest på var Martin Ørnskov, der sparkede et forsøg i feltet over mål.

Efter pausen havde gæsterne ikke meget at byde på og var yderst sjældne gæster foran FCK-målet.

Nu kan FCK gå i gang med opladning til returkampen mod Røde Stjerne på tirsdag i Parken. Efter 1-1 i det første opgør kommer FCK i gruppespillet for 13. gang på 14 år, hvis de samlet kan besejre mesterholdet fra Serbien.

En samlet sejr giver to play-off kampe mod de schweiziske mestre fra Young Boys om én plads i Champions League-gruppespillet. Kikser det er Europa League trøstepræmien.

Se også: FCK-ejer har glemt at gøre Lars Seier til medejer

Se også: Kæmpe flop i FCK: Nu bliver han ydmyget

Superligaen Indefra: Brøndby svinger øksen over dyre drenge