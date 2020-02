Stolt Bendtner: - Jeg var helt høj

Nicklas Bendtner taler ud om tiden under og efter bogudgivelsen - og så kommer han med overraskende hyldest til tv-program

De seneste uger er det kommet frem, at Nicklas Bendtner medvirker i en ny tv-serie, samt at han har sat sin lejlighed til salg.

Dermed har man næsten glemt, at det midt i december blev en kendsgerning, at han er færdig i FCK, og at han i november kom med en bog.

Nu taler 32-årige Bendtner så om tiden efter bogudgivelsen i P1-programmet 'Bogselskabet'.

- Op til udgivelsen var det lidt af en rutsjebanetur følelsesmæssigt, men efter udgivelsen har jeg været meget stolt af det, vi har kreeret og den måde, som folk taget i mod bogen.

- Jeg har fået mange henvendelser både fra folk, der synes, at det er den mest fantastiske bog, de har læst og til, at den har hjulpet folk, og andre har læst den højt for deres børn, siger Bendtner i programmet.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Bendtner med unge Daramy i pokalen. Foto: Jan Sommer

Bendtner under bogsignering. Foto: Linda Johansen

Angriberen fortæller, at han er virkelig stolt og glad for at se den måde, som folk har taget imod den, og det var en god oplevelse at skrive den.

- Der var dage, hvor jeg var helt bombet i hovedet, fordi det var så hårdt emotionelt, og andre dage kom jeg hjem og var helt høj og glad, fordi der havde været en masse positive ting at snakke om.

Bendtner fortæller, at Rune Skyum-Nielsen var den helt rigtige til at skrive bogen, og han vidste, at Skuym kunne gøre bogen til 'noget stort'.

Hylder tv-program

Programmets vært er Anne Glad, der også er kendt for tv, og det er tilsyneladende noget, som angriberen er glad for.

- Og du er skidegod i 'Kender du typen'. Jeg følger med altid, når jeg kan, slutter Bendtner af i programmet, og værten takker og kalder det 'genialt'.

Anne Glad som ekspert i tv-programmet 'Kender du typen' på DR. Foto: DR

Programmets hovedgæst er forfatteren Rune Skyum-Nielsen, der nogle år forinden lavede et interview med Bendtner, hvor han fortrød, at han ikke gik mere til ham. Siden mødte han Bendtner hos Skyums ven Ivan Marko Benes, der var blevet Bendtners agent.

Det var 17. december, at FCK og Bendtner gik hver til sit. Dengang fortalte angriberen, at det var tid til en tænkepause.

- Nu vil jeg tænke mig rigtigt godt om i forhold til min fremtid og mærke grundigt efter, om jeg skal forsøge et nyt eventyr i fodboldverdenen eller sige stop og tage hul på nogle nye eventyr i tilværelsen, sagde Bendtner dengang til FCK's hjemmeside.

Siden er gået to måneder uden en afklaring på, om fodboldkarrieren, der har budt på 81 landskampe og 30 mål, er slut.

