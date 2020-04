Stor dansk succes: FCK og Brøndby i semifinalen

Tidligere lørdag kvalificerede Jesper Lindstrøm og Brøndby IF sig til semifinalen i FIFA 20-turneringen Stay and Play Cup, og blandt de sidste fire er også FC København, der er repræsenteret ved Mohamed Daramy.

Lørdag aften vandt FCK-talentet 3-1 over FC Porto i kvartfinalen, og det betyder altså, at Daramy også skal i aktion søndag, når der afvikles semifinaler og senere finale i FIFA-turneringen.

FC Porto var repræsenteret ved angriberen Fabio Silva, men han kunne altså ikke stille noget op mod Daramy, der tidligere i turneringen har ekspederet HJK Helsinki og AFC Ajax ud. Dame N'Doye, Rasmus Falk og Jonas Wind scorede for Daramy og FCK.

Jesper Lindstrøm var manden, der sendte Brøndby videre efter en overbevisende sejr over AS Roma og Justin Kluivert. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Mohamed Daramy skal i semifinalen møde svenske AIK med Nabil Bahoui bag controlleren.

Den anden semifinale er også et dansk-svensk anliggende mellem Jesper Lindstrøm og Djurgårdens Jesper Karlstrøm, der lørdag besejrede Liverpool-stjernen Trent Alexander-Arnold i kvartfinalen.

Dermed kan det altså være, at finalen i FIFA 20-turneringen bliver et opgør mellem rivalerne fra FC København og Brøndby IF.

