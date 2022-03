Stor FCK brøler: Stjerne har karantæne i Europa

FC København må undvære den senegalesiske angriber Khouma Babacar i de kommende kampe mod PSV Eindhoven i Conference League.

Babacar blev ellers nøje udvalgt af FCK, da klubben for en måned siden fik lov til at registrere tre ekstra spillere til turneringens ottendedelsfinaler, hvor hollandske PSV Eindhoven venter.

FCK valgte at registrere Babacar, Denis Vavro og det svensk-syriske stortalent Roony Bardghji.

Dermed valgte klubben at se bort fra de offensive spillere Akinkunmi Amoo, Paul Mukairu, Mamoudou Karamoko og Nicolai Jørgensen, der også kom til FCK denne vinter.

Af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) karantænelister fremgår det dog, at Babacar skal afsone karantæne i begge kampe mod PSV.

Det skyldes, at senegaleseren i 2020 blev udvist i en kamp i Europa League-kvalifikationen for sin daværende klub Alanyaspor.

Med Babacar ude af billedet er det et stort spørgsmål, hvem der skal spille på toppen for FCK i kampene mod PSV.

FCK oplyser senere fredag på sin hjemmeside, at klubben er overrasket over Babacars karantæne. FCK vil nu forhøre sig om sagen hos Uefa.

- I forbindelse med transferen af Khouma Babacar og overførsel af spillercertifikatet i transfersystemet TMS, blev vi oplyst i systemet, at der ikke var nogle sportslige sanktioner mod Babacar, skriver FCK.

- Vi har efterfølgende kontaktet Uefa for at bede dem om at redegøre for situationen og løse den - enten via at det er en fejl, at han har karantæne, eller ved at tillade os at registrere en anden, da vi i så fald er blevet fejlinformeret af det italienske forbund/Fifa TMS systemet, lyder det videre.

Hovedstadsklubben hentede Babacar i italienske Sassuolo.

FCK gæster torsdag i næste uge Holland, mens Parken om to uger lægger græs til returkampen.

FCK er det eneste tilbageværende danske hold i de europæiske klubturneringer, efter at FC Midtjylland og Randers FC røg ud af Conference League i sidste uge.