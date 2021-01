Stor mystik om droppet FCK-stjerne

Michael Santos er færdig i både FC København og Leganés!

Den spanske klub har droppet den uruguayanske lejesvend, og københavnerne er blevet enige med 27-årige Santos om at ophæve kontrakten.

Han blev midt i september udlejet til Leganés for resten af denne sæson, men har ikke spillet i den næstbedste spanske række siden 1. november.

På transfermarket.com er han noteret at have haft en ukendt skade, men det er langtfra hele forklaringen på, at Santos er færdig i Leganés.

Ekstra Bladets spanske pressekilder beretter om såkaldt bureaukratiske problemer.

Santos har ikke kunnet få den krævede arbejdstilladelse, og det er ikke lykkedes Leganés at få løst problemet.

Hvad der helt konkret lægger til grund for, at uruguayaneren ikke har fået sin arbejdstilladelse, er Ekstra Bladet ikke bekendt med.

Men opsigtsvækkende er det.

Santos var ikke den letteste mand at have i truppen og havde ingen fremtid i FCK. Foto: Jens Dresling

Santos kunne på grund af papirproblemerne ikke spille mere for Leganés i denne sæson, og de ønskede naturligt nok at ophæve lejeaftalen.

Det er FCK gået med til, fordi de samtidig har kunnet rive deres deres aftale med Santos over.

Den temperamentsfulde angriber, der i sensommeren 2019 blev hentet på grund af skader til Dame N'Doye og Jonas Wind, har været et dyrt bekendtskab.

Han kostede omkring 15 mio. kr. og var ingen billig herre i løn.

Santos havde ingen fremtid i den danske hovedstad og var både sportsligt og økonomisk afskrevet.

FCK var klar over, at de ikke kunne få penge for ham, men kan trods alt glæde sig over, at de ikke hænger på hans løn knap to og et halvt år endnu.

Da Michael Santos’ aftale er blevet ophævet inden transfervinduets lukning, kan han i ro og mag finde sig en ny klub i et land, hvor han kan få arbejdstilladelse.

Han nåede 36 kampe i hvidt og scorede ni gange.

FCK har endnu ikke bekræftet kontraktophævelsen, men det er blot et spørgsmål om tid.

