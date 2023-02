Storaktionærer pumper millioner ud af Parken

Storaktionærer i selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, kan se frem til en enorm pose penge efter et flot overskud i 2022

Katjing!

Storaktionærerne i selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment (PSE) Lars Seier Christensen, Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen kan snart se frem til en ordentlig pose penge.

Torsdag skrev PSE i en selskabsmeddelelse, at man forventer et overskud på 264 millioner kroner for 2022, hvor FC København blandt andet nåede det lukrative Champions League-gruppespil.

Erik Skjærbæk ejer den største del af aktierne i PSE. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det flotte overskud giver bestyrelsen PSE anledning til at indstille en udbetaling af aktionærudbytte til generalforsamlingen 1. april.

Indstillingen lyder på ti kroner pr. aktie - og det bliver til rigtig mange millioner for de tre førnævnte herrer.

Karl Peter Korsgaard Sørensen ejer 20,54 procent af aktierne i PSE og står dermed til en bonus på godt 20 millioner kroner, mens Lars Seier Christensen, der ejer 22,55 procent af aktierne, står til en udbetaling på godt 22 millioner.

Erik Skjærbæk, der har den største aktieandel, står til en gevinst på næsten 29,5 millioner kroner.

Karl Peter Korsgaard Sørensen (th.) står til et udbytte på godt 20 millioner kroner. Foto: Lars Poulsen

Ifølge sportsøkonom og COO i Deloitte Jesper Jørgensen er der ikke noget opsigtsvækkende i de store millionudbetalinger til aktionærerne.

- Det er meget naturligt, når man har haft nogle gode regnskabsår og har penge i kassen, at du tilgodeser aktionærerne, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvem bestemmer, hvor stort aktionærudbyttet skal være?

- Bestyrelsen indstiller det til generalforsamlingen, som bestemmer i sidste ende. Og bestyrelsen har jo inden det, stukket fingeren i jorden hos de store aktionærer og fornemmet, hvad de tænker udbyttet skal være, siger Jesper Jørgensen.