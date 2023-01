Storklub jagter FCK-komet: Kæmpebud afvist

Han har brændt banen af for FC København og fik Parken til at eksplodere, da han tilbage i november scorede i Champions League-opgøret mod Borussia Dortmund.

For på trods af sine blot 19 år har Hákon Haraldsson gjort sig bemærket - og det er ikke kun herhjemme.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har ingen ringere end Østrigs succesrige fodboldklub Red Bull Salzburg indledt en jagt på den brandvarme teenager.

Faktisk har storklubben set sig så lun på den unge islænding, at de nu har sendt et konkret bud til FCK. Et bud, der inklusiv bonusser lander tæt på 100 millioner kroner.

19-årige Hákon Arnar Haraldsson har udviklet sig til en profil for FCK. Foto: Anthon Unger

Alligevel er det ikke noget, der tilsyneladende har fanget københavnernes interesse. I hvert fald har de danske mestre ifølge Ekstra Bladets oplysninger afvist Salzburgs bud på Haraldsson.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvordan de østrigske mestre, der i efteråret var en del af Champions League-gruppespillet, har reageret på afvisningen.

Derfor er det også uklart, om det har fået klubben til at trække sig endegyldigt, eller om de er parate til at smide et nyt og forbedret tilbud afsted til den danske hovedstad.

Hákon Haraldsson har i efteråret været en fast del af Jacob Neestrups foretrukne, og cheftræneren har ad flere omgange storrost den teknisk stærke teenager for sine kvaliteter og voldsomt store potentiale.

Derfor ser det heller ikke ud til, at FCK har tænkt sig give slip på offensivspilleren, selvom der bliver viftet med millionerne.

Én ting er dog sikkert.

Det bliver ikke en billig fornøjelse, hvis de østrigske mestre eller en anden klub vil have fingrene i Hákon Haraldsson.

Ny kontrakt eller nyt bud?

Den blonde tekniker kan på trods af sin unge alder allerede notere sig for 40 kampe i FCK-trøjen, hvor han med stor succes både har optrådt på midtbanen og i rollen som falsk nier.

Kort før jul fortalte islændingens agent, Magnus Magnusson, til Ekstra Bladet, at man var i dialog med klubben om en ny aftale, men også at interessen udefra var stor.

Haraldsson er noteret for seks mål og fem oplæg i FCK-trøjen. Foto: Anthon Unger

For nu har Haraldsson en aftale med FCK, der løber frem til sommeren 2026, og derfor er det de personlige vilkår, der skal forbedres i kontrakten, fortalte agenten.

Og med bud udefra står den 19-årige profil efterhånden også i en meget god position i forhold til at få det ønske opfyldt.

Fordoblede prisen

Dermed har manden med det sportslige ansvar i FC København, Peter 'PC' Christiansen, også gang i en travl januar.

Onsdag aften kunne Ekstra Bladet afsløre, at klubbens unge back Victor Kristiansen torsdag rejser til England for at færdiggøre de sidste detaljer, inden han skriver under på en kontrakt med Premier League-klubben Leicester.

Victor Kristiansen ender med at blive FC Københavns største salg efter skiftet til Leicester, der ventes at falde endeligt på plads snart. Foto: Lars Poulsen

Det er sket efter en rekordhandel, der inklusive bonusser løber op i hele 150 millioner kroner.

For nu ser Haraldsson dog ikke ud til at skulle tage samme tur ud af Superligaen som Victor Kristiansen.

Men meget kan stadig ske.

Der resterer stadig små to uger af vinterens transfervindue.

