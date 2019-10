Storslået hæder: FCK-komet i selskab med Barca-unikum

Hvert år udgiver den store engelske avis The Guardian en liste med 60 af de største talenter, og med til at løse opgaven er en række journalister rundt om i verden. I år har The Guardian fokuseret på talenter fra årgang 2002 eller tidligere, og vanen tro er der dansk islæt på den ansete liste.

Blandt de 60 fremhævede stortalenter er FC Københavns Mohamed Daramy, der i en alder af 17 har opnået 23 førsteholdskampe for de danske mestre og kan bryste sig af at have scoret i både Superligaen, pokalturneringen og i Europa. Det er journalisten Michael Yokhin, der har peget på Mohamed Daramy.

Sidste år scorede Mohamed Daramy i en alder af 16 år og 263 dage sit første mål for FC København i en pokalkamp mod Viby, og det gjorde ham til den yngste målscorer i klubbens historie.

Mohamed Daramy omtales som dansker på listen, og FCK-spilleren er da også født i Danmark og taler pæredansk, men Daramy ejer ikke et dansk pas og har af samme årsag heller ikke optrådt for danske U-landshold.

Der arbejdes på sagen, men lige nu er FCK-spilleren at betragte som værende fra Sierra Leone.

Listen består ikke af samme antal spillere fra hvert land. Store fodboldnationer som Spanien og Frankrig har fire spillere med, mens Danmark, Sverige og Island har hver én. Mange nationer er selvsagt ikke repræsenteret på listen.

The Guardians liste tæller foruden Mohamed Daramy talenter som Andri Lucas Gudjohnsen, der er søn af den islandske legende Eidur Gudjohnsen, samt svenske Tim Prica, der er søn af den tidligere AaB-topscorer Rade Prica. På listen er naturligvis også FC Barcelonas meget omtalte teenager Ansu Fati.

Tidligere har danskerne Mads Bidstrup, Victor Jensen, Jens Odgaard, Jacob Bruun Larsen og Mikkel Duelund været med på The Guardians liste.

Du kan se The Guardians liste her.

