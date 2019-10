Stort drama i hadets kamp: FCK-fight gav pote

FCK var i kæmpe problemer, men fik alligevel et point med hjem fra Malmø – uden at score selv

MALMØ (Ekstra Bladet): Resultatmæssigt fremragende. Spillemæssigt småsløjt. Men FC København red stormen af i Malmø og gaflede et point med hjem over Øresund, og den høst kan de vist være pænt tilfredse med på en aften, da mildt sagt ikke meget lykkedes for de sortklædte københavnere.

1-1 er et finere afkast af de spillemæssige investeringer i de 90 minutter, end grossererne med FCK-aktier normalt får udbetalt i udbytte over en sæson på børsen.

Små glimt af genialitet kan råde bod på megen tristesse – og det sidste var der rigeligt af i et hårdt slag i Malmø, hvor Ståle Solbakken gentagne gange trampede så rasende i græsplænen, at man var helt nervøs for, at skindet skulle sprække, og nordmandens krop forsvinde ind på banen.

Hudløs!

Ikke én afslutning inden for rammen fra nogen af holdene inden pausen. Knap nok afslutninger overhovedet. Og så valgte Zeca langt inde i første halvlegs overtid lige at udnytte en skadespause til Søren Rieks ved at åbne på tværs til Rasmus Falk.

Fynboen stak den hidsigt spurtende Varela, der tonsede ned mod de højtsyngende, himmelblå fans, sendte en flad bold mod fjerneste stang og bum!

Ind i kuglen kurede dagens mest uheldige dansker. Lasse Nielsen – presset heftigt af Michael Santos – passerede Johan Dahlin, og så blev der fand’me stille i den ende af stadion. De nærmest uhyggeligt sortklædte FCK-fans i den anden ende åbnede til gengæld en fest.

Det er pænt udbytte at føre 1-0 – uden at have haft en afslutning…

Indtil da var vi ikke i nærheden af at være vidner til fodboldens svar på trebande karambole inde på grønsværen. Uden for stadion var timerne op til kampen heftige, men de marcherende FCK-fans blev dog gelejdet ind på stadion uden blodsudgydelser i nævneværdig grad.

Blodet flød til gengæld fra næsen på Malmøs lille Iniesta – Anders Christiansen – og der var andre, der måtte tage stående og især liggende tælling i et panserslag af dimensioner. Afsindigt mange afbrydelser af spillet i en halvleg, hvor holdene var låst fuldstændig fast i hinanden og ikke magtede at bryde ud.

Lange, upræcise afleveringer og boldtab i et væk. Kulissen på det imponerende stadion hinsidan var langt flottere end det, alle var kommet for at se.

Den københavnske fest fes hurtigt ud. Markus Rosenberg – hvem ellers – blev først vædret i et løb ind i feltet, men inden det brølstærke krav om straffe forstummede, var han oppe igen, højest, og headede Jo Inge Bergets perfekte flanke fra venstre ind til udligningen sølle ti minutter efter pausen.

Så kørte de skånske schlagere igen!

Karl-Johan Johnsson måtte ti minutter senere strække samtlige fibre til det yderste for at fiste et listigt hovedstød fra Jo Inge Berget væk fra den lange krog i en halvleg, hvor værterne måtte undvære AC, der blev skadet i forbindelse med udligningen.

Men Malmø-offensiven var meget ivrig efter at komme ned mod deres egne, larmende fans, og Marcus Antonsson blev ellers serviceret pænt af Markus Rosenberg – men hamrede kuglen over i retning mod hjørneflaget.

Malmø pressede voldsomt i slutfasen, uden man kan påstå, de ligefrem vadede i store chancer – men de havde dog nok til at afgøre den skandinaviske rival-dyst. FCK kan lige øre-sunde sig lidt.

Det går løs igen i Brøndby søndag kl. 14!

