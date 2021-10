Stort FCK-chok: Carlos Zeca alvorligt skadet

I søndagens Superliga-kamp mellem FCK og Viborg blev FCK-anfører Carlos Zeca båret fra banen efter et solouheld.

Hovedstadsklubben kommer til at undvære den græske fighter længe, ligesom en anden af holdets allervigtigste skikkelser, kreatøren Rasmus Falk, fortsat er udenfor en måneds tid.

'Desværre viste undersøgelserne af Zeca, at han har pådraget sig en korsbåndsskade og derfor er ude i en længere periode,' skriver FCK mandag på sin hjemmeside.

I anden halvleg blev Zeca skadet. Foto: Lars Poulsen

- Det er et hårdt slag lige nu, men jeg ved, at alt bliver godt igen. Jeg ærgrer mig mest over, at jeg ikke kan hjælpe holdet, men vil støtte op så godt, jeg kan uden for banen, siger 33-årige Carlos Zeca.

- Heldigvis er jeg i gode hænder med vores dygtige sundhedsstab i FCK, så nu skal jeg godt gennem operationen, og så vil jeg arbejde mig tilbage.

Cheflæge i FCK, Morten Boesen, kommer med sin dom på skaden.

- For Zecas vedkommende er det som bekendt en alvorlig skade, som kræver både en operation og et længere genoptræningsforløb. Derfor er det lige nu for tidligt at sætte tidsramme på hans retur til fodbold, siger Boesen.

FCK har stadig Rasmus Falk ude og mangler dermed to centrale midtbanespillere.

- Rasmus Falk har gennem en periode kæmpet med en genstridig muskelskade i baglåret, og da progressionen i genoptræningen ikke er forløbet som ønsket, forventes han ukampdygtig i yderligere 4-6 uger.

Cheftræner Jess Thorup har ofte brugt Jens Stage på kanten i denne sæson, men med skaderne til Zeca og Falk er det muligt, at han bliver rykket ind centralt efter landskampspausen og kan danne midtbaneduo med Lukas Lerager.