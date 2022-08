Stort FCK-flop tæt på exit

Farvel og tak.

Syv kampe har sydafrikanske Luther Singh spillet for FC København, og meget tyder på, at det ikke bliver til flere. Kantspilleren, der har haft alverdens problemer i sin tid i København, var fraværende, da FCK-holdet trænede onsdag. En træning, Tipsbladet overværede.

Og årsagen er - ifølge sportsdirektør Peter Christiansen - at kantspilleren, 25 år, er ved at se på muligheden for at finde sig en ny klub. Det siger han til Copenhagen Sundays.

- Luther er af sted for at kigge på en mulighed. Og det tror jeg også vil være det bedste lige nu for ham, i forhold til at komme tættere på spilletid. Han har også brug for at spille efter et personligt hårdt år, siger sportsdirektøren til Copenhagen Sundays.

FC København hentede ham i Braga, men han har haft problemer med sin form, ligesom han på et tidspunkt var strandet i Sydafrika grundet pasproblemer. Derudover har han også været ramt af sygdom.

'PC' fortæller, at der både kan være tale om en permanent transfer og en lejeaftale .Det er naturligvis noget af det, der skal afklares i den kommende tid, hvor det må forventes, at Luther Singh finder sig et nyt sted at spille.

Hans aftale med FCK løber tre år endnu.