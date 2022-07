Stort FCK-indkøb ude i den kommende tid

Akinkunmi Amoo har endnu ikke fået et gennembrud i FC København, og han får det heller ikke i den nærmeste fremtid.

FC København melder således tirsdag, at den nigerianske kantspiller fortsat er ude med den skade, han pådrog sig for nylig, og at han derfor ikke vil være kampdygtig "i den kommende periode".

- Akinkunmi Amoo pådrog sig desværre en skade tidligt under træningslejren i Holland, så han deltog ikke i de to træningskampe mod Feyenoord og Club Brugge, og han er fortsat ude i den kommende periode, skriver FCK på sin hjemmeside.

Amoo var i aktion i Løverne i sommerens første test mod Silkeborg IF, men siden pådrog han sig en forstrækning. Det fortalte Jess Thorup i forbindelse med københavnernes anden test mod Feyenoord, hvor nigerianeren sad over. Det er efter alt at dømme den skade, der holder ham ude.

FCK melder ikke noget om, hvor længe han vil være ukampdygtig.

Akinkunmi Amoo, 20 år, kom til FC København fra Hammarby IF i januar for et større millionbeløb, men har hidtil blot spillet to kampe for københavnernes førstehold, hvilket dels har skyldtes skader i foråret også.

