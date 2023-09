Sportsdirektør i FC København, Peter Christiansen, gør status over det netop overståede transfervindue

Kun i Ekstra Bladet

Peter Christiansen sad på sit kontor i Parken hele aftenen og til langt over midnat.

Men hvad lavede FC Københavns sportsdirektør på transfervinduets sidste dag?

Hvorfor lykkedes det ikke at hente en central forsvarsspiller? Var der bud på Kamil Grabara? Er han irriteret over FC Nordsjællands stærke vindue? Og hvorfor lykkedes det egentlig ikke at blive enig med Thomas Delaney?