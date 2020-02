Stort transfer-brag: Ståle reagerer

- Timingen kunne godt være bedre. Det erkender jeg. Vi kunne godt have ønsket os skiftet var sket et par uger senere, siger Ståle Solbakken om FCK-afskeden med Pieros Sotiriou

Ståle Solbakken har prøvet det så mange gange før: At sige farvel til trofaste og loyale spillere.

Men afskeden med Pieros Sotiriou var nu alligevel lidt speciel. Den var meget følelsespræget, og så var det ikke lige planen, at cyprioten skulle sælges kort før de to vitale kampe mod Celtic.

- Timingen kunne godt være bedre. Det erkender jeg. Vi kunne godt have ønsket os, skiftet var sket et par uger senere.

Anfører Carlos Zeca med armen omkring Pieros Sotiriou ved afskeden med FCK tirsdag formiddag. Foto: Lars Poulsen.

Udfordret søndag

- På den korte bane sætter vi i en prekær situation, fordi Dame N’Doye har karantæne søndag mod Silkeborg.

- Mikkel Kaufmann er næsten lige kommet hos os, og Jonas Wind er først tilbage efter landsholdspausen i starten af april. Men det er vores forventning, at både Michael Santos og Mikkel Kaufmann bliver bedre for os den kommende tid, fastslår Ståle Solbakken.

Det har længe ligget i kortene, at Pieros Sotiriou skulle videre fra FCK.

Det var reelt et spørgsmål om tid, før cyprioten blev solgt. Der var tilbud på ham i sommerens vindue, men de var slet ikke attraktive nok for FCK.

- Vi har fået et godt tilbud. Det er ikke et super-tilbud, men jeg vil betegne det som et acceptabelt tilbud. Derfor sælger vi ham nu, forklarer Ståle Solbakken og fastslår:

- Selvfølgelig er det ærgerligt, at det sker før vores kampe mod Celtic. Men jeg er nu af den overbevisning, at vi med Dame N’Doye, Michael Santos og Mikkel Kaufmann nok skal klare det, siger FCK-cheftræneren.

Pieros Sotiriou kom i sommeren 2017 og nåede 110 kampe for FCK. Han scorede 37 mål for klubben.

FC København har endnu ikke offentliggjort salget. Det ventes at ske onsdag eller torsdag.

Pieros Sotiriou tog fra FC Københavns træningsanlæg mod lufthavnen for at rejse til Kasakhstan.

Jonas Wind deltog tirsdag i en del af træningen, men han er mere end én måned fra at melde sig klar. Han deltog dog ikke i spillet på banen, men trak over på en nærliggende bane for at selvtræne.

- Vi regner ikke med Jonas før efter landsholdspausen, fastslår Ståle Solbakken.

