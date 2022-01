Strejker for FCK-skifte

FC Københavns helt store transfermål lægger stort pres på Hammarby for at fremtvinge overgangen til Parken

FC Københavns jagt på Akinkunmi Amoo begynder at ligne vintervinduets helt store drama.

Nigerianeren har nemlig nu indledt det, der minder om en strejke for at fremtvinge overgangen til Parken.

Det er den svenske avis Aftonbladet, der bringer de opsigtsvækkende oplysninger fredag aften.

Amoo har udviklet sig til FC Københavns helt store transfermål de seneste uger, men de første forsøg på at lande en handel et mislykkedes.

Peter Christiansen afviser ikke at slå transferrekorden i januar Peter Christiansen er klar til at slå transferrekorden i dette vindue, hvis det bliver nødvendigt.

Hammarby følte ikke at buddet på 22,5 mio. kr. var nok til at lande den 19-årige spiller.

Efterfølgende har FC København forsøgt sig yderligere for at få handlen til at falde i hak.

Og løverne insisteren bliver nu bakket op af Akinkunmi Amoo, der åbenbart nægter at træne videre hos Hammarby, hvor AaB-træneren Martí Cifuentes netop er tiltrådt.

Amoo var i spil til at deltage med Nigeria ved de afrikanske mesterskaber, men han blev fravalgt da den endelige trup blev fastlagt.