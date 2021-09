Strutter af selvtillid: FCM skal stå tidligt op for at slå os

FC København har ikke været til at stoppe i denne sæson, hvor det nu er blevet til seks Superliga-sejre i træk samtidig med, at man har tromlet sig ind i Conference Leagues gruppespil, der begynder på torsdag i Bratislava.

Søndag eftermiddag var der ingen slinger i valsen, da man ordnede Randers FC på udebane. Knusende sikkert, uden at være oppe på de helt høje nagler.

Dermed er FCK tilbage på Superligaens førsteplads. To point foran FC Midtjylland, som københavnerne tørner sammen med på søndag i Parken i et vaskeægte topbrag.

Faktisk er det svært at få øje på andre guldduellanter, selv om der er lang vej til at medaljerne skal overrækkes til foråret.

- Det bedste bud må være FC Midtjylland. De har også fået en god indledning på sæsonen og er nået i Europa League-gruppespillet, svarede Jens Stage, der kom på tavlen for FCK i Randers.

- Er FC Midtjylland i virkeligheden eneste konkurrent?

- Det er tidligt at sige, men sådan som tabellen er lige nu, så kan det godt se ud til, at det bliver en nøglekamp på søndag i Parken. Randers har også set stærke ud, men jeg synes, vi var bedre end dem, så jeg vil da give dig ret i, at FCM ligner klart vores største konkurrent til guldet.

- Sådan har det jo været de senere år, hvis man kigger på den lange bane. Så er det FCM, der på papiret er den største konkurrent til FCK. Men sådan som vi spiller lige nu, så skal FCM stå tidligt op for at slå os i Parken, lød det fra Jens Stage.

Jess Thorup var glad for opbakningen i Randers. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den galej hoppede Jess Thorup ikke med på. Altså guldgalejen.

FCK-cheftræneren virker stadig som en mand, der ganske forståelig er jublende lykkelig over at have fået den københavnske guldekspress på skinner i første ombæring.

- Vi har haft én træning samlet som trup efter landsholdsperioden. Alligevel tager vi til Randers og er i fuld kontrol og vinder komfortabelt 2-0. Det gør mig glad, og jeg var egentlig tryg på alle tidspunkter i kampen. Det er vigtigt, at vi fortsatte det momentum, vi havde inden landskampsperioden, sagde Jess Thorup.

- Men nu venter den helt store prøve vel?

- Ja, det bliver en vigtig kamp i Slovakiet, svarede Jess Thorup, der ikke er uden humor, inden han greb bolden.

- Jeg ved selvfølgelig godt, hvad du hentyder til, men det er for tidligt at begynde at tale om guldduel eller nøglekampe osv. Jeg glæder mig til en topkamp i et fyldt Parken, men vi har ambitioner om at gå videre i Europa, og derfor er Bratislava vores eneste fokuspunkt lige nu.

Læs analysen af FCK's transfervindue her. (+)