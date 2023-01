Superligaens dyreste reserve: Nu skal han væk

Mathew Ryan kan være på vej til Premier League - sikkert er det, at han er væk fra FCK, når transfervinduet lukker med månedens udgang

Han har ét af Superligaens mest imponerende CV med kampe i både La Liga og Premier League.

Men nu er det snart slut med Mathew Ryan i FC København.

Han blev hentet, da Kamil Grabara blev skadet, fik ni kampe og er nu på vej hurtigt ud ad svingdøren igen.

- Mathew Ryan skal væk fra FC København her i januar. Det har hele tiden været meningen med opholdet i FCK, og der arbejdes på en rigtig god løsning.

- Vi er i forhandlinger med flere forskellige og interessante klubber. Jeg håber på at have en løsning klar meget snart, siger spillerens agent, Mikkel Beck, til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der interesse fra flere top-5 ligaer. Blandt andet er flere Premier League-klubber med i kampen for at sikre sig den 30-årige australske landsholdsmålmand.

For FC København vil afskeden med Mathew Ryan også give stor luft i lønbudgettet.

Mathew Ryan fik ni kampe for FCK. Han nåede at hjælpe klubben i Champions League med store præstationer i de to kval-kampe mod Trabzonspor. Foto: Lars Poulsen.

For den 30-årige australier er en dyr herre. Han kom i sommer fra Real Sociedad på en toårig aftale, der altså bliver ganske kortvarig.

Han har, siden Kamil Grabara blev klar, varmet bænken. Men det står ikke til diskussion, at han har været Superligaens dyreste reservespiller nogensinde!

Han menes, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at tjene i niveauet 800.000 kr. om måneden i FC København. Altså en årsindtægt på 9,6 mio. kr.

En løn, der har bragt ham i toppen af lønhierarkiet i FC København, hvor kun Andreas Cornelius får mere. Han menes at tjene én mio. kr. om måneden efter hjemkomsten fra tyrkisk fodbold.

Det har hele tiden været planen, at Mathew Ryan kun skulle spille ét halvt år i FCK og så videre i karrieren, siger spillerens agent, Mikkel Beck. Foto: Jens Dresling.

Til trods for den høje løn nåede den 30-årige landsholdskeeper trods alt at bevise, han var pengene værd i de ni kampe, han fik mellem stængerne for FCK.

Han leverede store præstationer i de to kval-kampe mod Trabzonspor, da FCK kvalificerede sig til Champions League-gruppespillet og sikrede mere end 200 mio. kr. i kassen.

Nu venter et nyt eventyr for Mathew Ryan, mens FC København i fremtiden råder over Kamil Grabara, der skal sælges til sommer, samt Karl-Johan Johnsson, der har udløb til sommer, og unge Andreas Dithmer.