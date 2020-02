Svært nej til datteren: Det måtte jeg forklare hende

Se Brøndby i frokostpausen - og AGF mod FCK i finalen! Ekstra Bladet ++ viser fredag de afgørende kampe i Atlantic Cup. Køb adgang her!

ALGARVE (Ekstra Bladet): Græsset er grønnere i Portugal end i Danmark, og humøret fejler ingenting i FC Københavns træningslejr.

Carlos Zeca fortæller røverhistorier på motionscyklen, og Nicolai Boilesen beder Rasmus Falk pakke sixpacken væk.

- Kan du ikke lade være med at gå rundt sådan der?, siger han med et stort grin og stikker ham et kram.

Falk fik klar besked af Boilesen og endte faktisk også med at tage en trøje på. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men det er ikke lutter idyl for den langstidskadede Boilesen. Det meste træning foregår alene, men nu må han da sparke til en bold.

Det er sommetider et skridt frem og et tilbage, erkender han, og det kræver en alvorssnak med sig selv at holde modet oppe.

- Hvis man pludselig ikke kan lave øvelserne så godt som sidst, så kommer der noget frustration.

- Jeg prøver at lade mig påvirke af det så lidt som muligt, så jeg ikke er et følelsesmæssigt vrag i ni måneder. Det er ikke sundt for en selv eller omgivelsene, siger han med et grin.

Carlos Zeca og Boilesen konkurrerer om, hvem der er de mest snakkende på kondicyklerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den 27-årige back går positivt til tilværelsen. Omvendt er der ingen grund til at skjule, hvilket helvede en korsbåndsskade er.

Han døjede tidligt i karrieren med mange baglårsskader, men ellers har skaderne egentlig begrænset sig til at være kortvarige.

- Smertemæssigt er det ikke på niveau med sådan en knæskade. De første tre måneder er det bare daglige smerter. Selv de mest basale ting gør ondt.

Nej til at være hest

Særligt har han mærket, hvor stor en forskel det gjorde i forhold til datteren Nala.

- Bare det at bære hende og dig selv.

- Da det skete var hun 2,5 år, nu er hun tre. Hun kan godt se, at far er blevet opereret og har ar. Men hun synes stadig, vi skal lege hest oppe på min ryg, mens jeg ligger på knæene. Der er det svært at sige, at det kan far ikke. Så må jeg være mere kreativ, men dagligt måtte jeg finde på noget andet, vi kunne lave. Det måtte jeg forklare hende, og det lærer hun sikkert også noget af.

Datterens navn pryder Boilesens arm. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det hjælper ham efter eget udsagn ‘200 procent’, at datteren er der til at opmuntre ham i det lange skadesforløb.

- Havde jeg fået den her skade, mens jeg var i Holland alene og ikke havde min datter, så tror jeg, det mentalt havde været langt hårdere.

- Når jeg henter hende fra institution efter en lortetræning, så går der lige præcis to minutter, så er det ude af verden.

Boilesen og datterens mor er ikke sammen længere. I perioden med skaden har de to delt tiden med datteren næsten ligeligt, hvilket kunne have været svært, hvis FCK-spilleren ikke havde været begrænset af knæet og skulle med holdet konstant.

Han ville helst også kunne spille, men når nu situationen er sådan her, så får han det bedste ud af det.

- Nu kan jeg også være søndagsfar, siger han opløftet.

Forholdene på The Campus i Algarve er ikke til at klage over for Boilesen og co. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke uheldig

Gennem karrieren har han ikke kun været sat udenfor af skader. Der var også kontraktstriden med Ajax, og da datteren kom til verden alt for tidligt holdt det ham også ude. Han kunne træne, men ikke have hovedet klar til kampe.

- Min datter blev født tre måneder for tidligt, og vi var på hospitalet med hende i cirka fire måneder. Det har ikke været smooth sailing gennem hele karrieren, siger han med et grin, der indikerer en vis lettelse.

Nogle vil måske kalde ham uheldig, men det mener han ikke nødvendigvis.

- Alt er relativt. Jeg har et godt job, jeg er rigtig godt betalt for et job, jeg godt kan lide at lave, bor i Danmark, hvor der er dejligt, og har et godt liv.

- Nu har jeg en sund og rask datter, så der er også mange positive ting.

- Jeg har også været heldig i min fodboldkarriere. Jeg slog til, da jeg fik chancen.

- Det er selvfølgelig en blanding at at være talentfuld, have mental styrke og ville det, men man skal også have den portion held og timing.

Trods tilbageskridt er FCK-backen på vej tilbage. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han husker det første halve år, hvor han slog igennem i Ajax. Det inkluderede to titler, en U21-slutrunde og debut i både Champions League og i landsholdsdragten.

- Vi har nok generelt en tendens til at tænke, at græsset er grønnere på den anden side og at andre tager en del af kagen. Det prøver jeg ikke at fokusere på. Man ved aldrig, hvad folk går og døjer med alligevel.

En tur mere

Boilesen var i Ajax gennem syv år, og han udelukker ikke at tage turen ud igen.

- Selvfølgelig er min datter med i ligningen. Hun er mit liv. Derfor kan det godt være, at jeg tager ud igen, men det skal give mening. Jeg tager ikke ud bare for at tage ud.

- Jeg nyder det mere her i nuet end før, for jeg ved, hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Vi spiller en lortetræningskamp, og to minutter før tid, så er jeg pludselig ude i ni måneder.

FCK-forsvareren kan forventes tilbage omkring maj.

