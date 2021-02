Svært program venter FCK: Vi kan tage kvantespring

Med 2-2 i Lyngby smed FC København mandag aften to point i forhold til Brøndby, FC Midtjylland og AGF, som alle vandt i løbet af Superligaens 17. spillerunde.

De tre hold ligger over FCK i tabellen, og de venter alle i løbet af de resterende fem runder af Superligaens grundspil.

Men selv om det blev til et pointtab mandag, så er situationen ikke ændret for Jess Thorups tropper, for jagten på førstepladsen bliver en lang sej kamp, og de største skridt kan tages mod de direkte konkurrenter, siger FCK-træneren.

- Vi står ikke anderledes, end før Lyngby-kampen, hvor folk talte om, at FCK nu kom buldrende.

- Alle glæder sig til, at vi bliver målt og vejet mod de hold, som på papiret er svære, og det bliver de her sekspointskampe, hvor vi kan tage kvantespring eller ryge længere bagud, siger Thorup og tilføjer om de sidste fem runder, hvor holdet også møder Vejle og Randers FC:

- Der er mange hold foran os, og nogle har rigtig mange point. Vi kan ikke tåle ret mange svipsere, så vi skal have rigtig mange point i de næste fem runder - og faktisk også resten af kampene, hvis vi skal nå noget af det, vi vil.

FCK-profilen Viktor Fischer er trods mandagens pointtab i Lyngby meget optimistisk inden de kommende topkampe.

FCK er nemlig inde i en god stime, hvor det er blevet til 20 point af 24 mulige i de seneste otte runder.

- Det er positivt, at vi er kommet dertil igen, hvor et resultat som 2-2 mod Lyngby er rigtig, rigtig dårligt, og hvor folk er skuffede over det, siger Fischer.

- Jeg tror ikke, det her resultat bliver rigtig afgørende på lang sigt, men vi skal ovenpå igen lynhurtigt, for næste uge er der en vigtig kamp mod AGF, og der kommer kun vigtige kampe nu.

- Så på med vanten, og lad os få rigtig mange point i de næste runder, siger han.

FCK møder først AGF og Vejle i to hjemmekampe, inden Brøndby venter på udebane. De to sidste runder af grundspillet byder på en hjemmekamp mod FCM og et besøg hos Randers FC.