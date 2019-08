Svarer igen på FCK-hån: - De vidste ikke, hvem vi var

Se også: Hævn over danskerne: - FCK-spillere var hånlige

Røde Stjerne sendte efter 22 straffespark FC København ud af Champions League-kvalifikationen, og de serbiske mestres hjemmeside svømmer allerede over med reaktionshistorier fra glade serbiske spillere.

En af dem er forsvarsspilleren Milos Degenek, der inden kampen gjorde opmærksom på, at FCK havde jublet hånligt efter første kamp, som du kan læse LIGE HER.

Nu fik han sin hævn over danskerne.

- De undervurderede os. Jeg sagde i sidste uge, at dem, der griner sidst, griner bedst, og det viste sig at være sandt, siger Degenek til klubbens hjemmeside.

- De vidste ikke, hvem vi var, hvad vi var, og hvad vores livshistorie har været.

- Vores skæbne er ikke som deres. Vi har gennemgået krige og bombninger.

- Tak til fansene for at komme i stort antal. De sang højere end deres 25.000 tilskuere, lyder det fra Degenek.

FCK-fansene lavede en flot kulisse, men ifølge Røde Stjerne-spiller blev de overdøvet af de serbiske fans. Foto: Lars Poulsen

Skuffelse hos FCK. Foto: Lars Poulsen

Den helt store serbiske helt var målmand Milan Borjan, men han køber ikke helt præmissen fra klubbens hjemmeside om, at perioden mellem kampene var præget af usportslige provokationer fra danskerne.

- Vi var ikke opmærksomme på, hvad de sagde før og efter kampen. Vi har vist, at vi er en stor klub, og jeg er stolt af mine holdkammerater. Vi kæmper for logoet, for disse fans og for den kærlighed, de giver os, siger Bojan til klubbens hjemmeside.

- I nogle situationer var dommeren på deres side, men når du har hjertet på plads og folk omkring dig, der tror på dig, så giver du det maksimale og vinder.

- Det hele startede i Krasnodar, og så var der sidste år i Salzburg og nu i København. Tre sejre, lyder det med hensyn til de seneste kvalifikationer.

- Vi stopper ikke her. Vi har yderligere to kampe for at nå Champions League. Lad os for Guds skyld komme ind og gøre Serbien stolte af os, siger målmanden.

Milos Degenek stopper Viktor Fischer. Foto: Anders Kjærbye/ Ritzau Scanpix

Vladan Milojević roser målmanden. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Røde Stjerne jubler efter sejren. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Også træner Vladan Milojević jubler.

- Det er svært at sige noget efter en kamp som denne, siger træneren til klubbens hjemmeside.

- Vi vidste, at København ikke ville vise noget nyt i forhold til den første kamp.

- Vi har besøgt den danske mester, der har spillet Europa de sidste 13 år og ledes af en stor træner, men vi kom for at spille for os, vores fans, vores familier og for vores Serbien.

Særligt målmanden Milan Borjan får ros.

- Borjan beviste, at han er en af de bedste målmænd i Champions League, siger træneren.

I næste runde spiller Røde Stjerne mod schweiziske Young Boys og her forventer spillerne at få kæmpe støtte på udebane fra mange schweizere og tyskere med serbisk baggrund.

