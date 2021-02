Svigerfar afslørede stjernen på Facebook: - Skylder en god flaske vin

Se Braithwaite og Barcelona onsdag kl. 21 i Copa del Rey lige her (+)

Det var måske i forvejen det, man kalder en 'offentlig hemmelighed', men endnu var Lukas Leragers skifte til FC København ikke på plads, da svigerfar i en Facebook-gruppe gav et mere end tydeligt hint.

I gruppen 'Gentlemans Lounge' spurgte svigerfar efter en ejendomsmægler i København, da hans datter, svigersøn og barnebarn var på vej hjem fra udlandsophold.

Det i sig selv var måske at løfte lidt mere for meget af sløret, end hvad godt var på givende tidspunkt, men i opslaget kunne man også læse, at 'Det skal være i fornuftig afstand til FCK's træningsbaner'.

- Jeg var på vej ud til klubben i Italien, da jeg så det. Så skrev jeg til ham (og spurgte, red.), hvad han havde lavet. Han skylder en god flaske vin, lød det med et smil fra Lukas Lerager til Copenhagen Sundays og B.T.

Leragers svigerfar prøvede at finde et sted at bo til familien. Foto: FCK.dk

Han forklarer, at svigerfaren med det samme kunne se, at det ikke var det smarteste opslag, han havde lavet, og at Lukas bare skulle sige, hvilken vin, han ville have.

Lukas Lerager skifter til FC København på en to-årig lejeaftale med en købsklausul, som midtbanespilleren selv regner med bliver udløst på et tidspunkt.

