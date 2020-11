Svigtet af seerne

Mens 187.000 havde set med, da Brøndby vandt 2-0 over Vejle, var mange af seerne forsvundet, da Ståle Solbakken talte ud på TV 3+ i det mere end to timer lange interview.

TV 3+ sendte eksklusivt interviewet, hvor FC Københavns tidligere træner Ståle Solbakken fik lov at tale ud og fortælle sin version om livet i FCK som cheftræner og manager. Og ikke mindst om, hvordan han oplevede fyringen tilbage i oktober.

66.000 så med undervejs, ifølge seertallene fra Kantar Gallup, da Ståle Solbakken talte ud i det lange interview, der varede i to timer og et kvarter og blev sendt fra kl. 21.00 til 23.15 søndag aften.

Havde håbet på flere

- Man kan altid håbe på lidt flere seere. Men hos os var der primært en meget stor, journalistisk historie.

- Vi fik i hvert fald sat dagsordenen på sportsfronten med den historie. Man kan altid diskutere form og indhold. Vi valgte en model, hvor det handlede om at få Ståle til at fortælle sin version. Og det er vi efterfølgende meget tilfredse med, siger Kim Mikkelsen, der er head of sport hos Nent Group, hvor TV 3 kanalerne hører til.

Han uddyber:

- Når man ser isoleret på seertallet på 66.000, så er det et flot seertal for TV 3+. Hvis vi ser tilbage på de seneste ti søndage, så er det næsten dobbelt op for kanalen på det tidspunkt af aftenen, hvor vi viste Ståle Solbakken-interviewet, forklarer Kim Mikkelsen.

Onside var med 66.000 seere det tredjemest seete program på TV 3+ i sidste uge. Vejles 0-2 nederlag til Brøndby trak flest seere, mens Tottenhams 2-0 sejr over Manchester City kom på andenpladsen med 77.000 seere.

66.000 seere så i snit med, da Ståle Solbakken fortalte sin historie på TV 3+ søndag aften. Foto: Lars Poulsen.

