Sviner AGF: - Jeg kan ikke lide middelmådige steder

- I don't give a fuck!

Der er kun én Superliga-spiller, der udtaler sig på den måde, og det er selvfølgelig FCK-stjernen Kamil Grabara.

Den polske målmand har ikke blot etableret sig som en kæmpe stjerne i den danske liga, men også som en finurlig personlighed, der ikke lægger skjul på, hvad han føler og tænker.

Den 23-årige polak understregede sin klasse i sidste sæson, hvor han slog Superliga-rekorden for flest clean-sheets i træk og vandt mesterskabet med FC København.

Kamil Grabara har derfor muligheden for at have en redning med i spillet, når hovedstadsklubben skal forsøge at spille sig i verdens mest prestigefyldte klubturnering, Champions League.

De gode takter i FC København er heller ikke gået ubemærket hen i det store udland, og Grabara er blevet kædet sammen med en række store klubber i udlandet denne sommer.

Det hele er dog ikke fryd og gammen for polakken.

I løbet af sidste sæson fik Grabara også stor medieomtale for mindre heldige ting på banen samt nogle tweets rettet mod FC Midtjylland.

Ekstra Bladet tog tidligere på ugen ud på FCK's træningsanlæg på Frederiksberg for at lære den farverige polak bedre at kende.

Kamil Grabara i godt humør til onsdagens træning. Foto: Henning Hjorth

12 påstande til Kamil

Efter to succesfulde lejeophold i AGF havde FC København set nok, og de sendte godt 18 millioner til Merseyside for at få fingrene i Grabara. Det gjorde en lang række AGF-fans rasende, og på mange af Grabaras Instagram-billeder er kommentarfeltet fyldt med slange og rotte-emojis rettet mod Grabara.

FC København betyder mere for dig end AGF: - Ja, det gør de. Jeg kan godt lide mennesker omkring mig, der tror på dem selv og har høje ambitioner. Når jeg går rundt og siger, jeg vil vinde ligaen (med FCK) er det helt normalt.

- Andre steder får man at vide, at man ikke må sætte forventningerne for højt. Jeg kan ikke lide at være middelmådig, jeg kan ikke lide middelmådige steder og jeg kan ikke lide folk, der er bange, så at komme til FCK er den bedste beslutning i min karriere indtil videre.

Du vil hellere være den største stjerne i en midterklub end en blandt mange i en storklub: - Jamen, jeg er jo den store stjerne i en stor klub, ikke? De store klubber i de store ligaer tager jo ikke middelmådige spillere, siger en smilende Grabara.

Tilbage i efteråret endte Grabara i en regulær shitstorm, efter han lossede en bold ud mod AaB's fans. Senere kom det frem, at Grabara havde ramt en 13-årig i hovedet, hvilket selvfølgelig ikke gjorde sagen bedre for polakken. Efter situationen var der radio-tavshed hos både FCK og Grabara.

Der opstod stor tumult, efter Kamil Grabara lossede bolden ud på AaB-fansene. Foto: René Schütze

Du fortryder ikke, at du sparkede bolden på AaB-fansene: - En undskyldning er en ting, men selvfølgelig fortryder jeg, hvad der skete, og det er ikke noget, jeg er stolt af, og det er selvfølgelig min fejl og kommer aldrig til at ske igen, men nu skete det, og det er uacceptabelt. Der er en masse følelser i fodbold, og det er ikke den bedste måde at komme ud med dem.

Tilbage i foråret sendte Kamil Grabara flere stikpiller til FC Midtjylland på Twitter i løbet af det nervepirrende mesterskabskapløb. De forskellige tweets delte vandene hos danske fodboldfans, men polakken er altså 'Fucking ligeglad.'

Du elsker den respons, du får på dine tweets om FC Midtjylland: - Jeg er fucking ligeglad.

Hvorfor?

- Fordi, jeg er fucking ligeglad.

Du elsker at provokere folk: - Nej, på ingen måde, jeg udtrykker bare mig selv.

Du har meget bedre humor end resten af dine holdkammerater: - Ja, det har jeg, og det er sandheden. Der er nogle af de andre gutter, der er på samme niveau som mig, og vi laver altid lidt sjov i omklædningsrummet, men jeg siger ikke, hvem det er. Spillerne ved godt, hvem de er.

Uden for fodboldbanen går det også rigtig godt for Kamil Grabara. FC København-keeperen danner nemlig par med den polske model Dominika Robak, der repræsenterer flere modelbureauer.

Du har lavet en overscoring med din model-kæreste: - Ja, hvis man ser på størrelsen af min næse, så er det stensikkert, siger en grinende Grabara.

Du vil hellere vinde Ballon d'Or end Champions League: - Målmænd vinder ikke Ballon d'Or, så jeg vil hellere vinde Champions League, fordi så er jeg godt stillet til at vinde 'The golden gloves'.

Der er for meget taber-mentalitet i Danmark: - Muligvis. Jeg synes, folk er for venlige, men det er fint. Når det kommer til ligaen, så er det ligemeget, hvordan man vil opnå sine mål. Jeg synes, der er alt for mange hold, der bare er glade for at være i Superligaen.

Du siger, du bliver den bedste målmand i verden, men inderst inde ved du godt, at det aldrig kommer til at ske: - Det kommer til at ske en dag, hvis jeg bliver ved med at tro på det og udvikle mig, som jeg gør nu. Først og fremmest skal jeg være den bedste version af mig selv. Jeg har sagt, at jeg måske aldrig når det, men hvis jeg fortsætter ad den vej, som jeg er på nu, så er intet umuligt.

- Jeg kan faktisk godt lide, når du siger det på den måde, og folk gør grin af det. Hvis folk vil støtte hinanden, ville de sige 'jamen, selvfølgelig kan han det', men i stedet er folk i deres comfort zone, og de tør aldrig sige de ting, som de faktisk mener, og det, synes jeg, er et stort problem i samfundet, fordi man bliver straffet, hvis man har høje ambitioner.

Kamil Grabara tog sig efter træningen tid til at skrive et par autografer til de mange fans. Foto: Henning Hjorth

Du sidder nogle gange derhjemme og tvivler på dig selv: - Ja, det sker nogle gange. Jeg er ikke perfekt, og det kommer jeg aldrig til at blive, men at tvivle på sig selv er en ting. Du forventer sikkert, at jeg tvivler på mine fodboldevner, men jeg kan fortælle, at fodbold ikke er alting, og mennesker tvivler konstant på hinanden, og det er helt normalt, og den eneste måde at løse det på er at arbejde med det.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde en terapeut, da jeg var ung og spillede i Championship, hvor jeg havde det svært. Det er der ikke nogen skam i at sige. Mennesker har problemer.

Du kan ikke lide spillere, der går mere op i deres hår og udseende end hårde tacklinger: - Se på mit hår. Det tager mig 15 minutter at gøre mig klar før hver kamp. Men bryder jeg mig om de her spillere? Helt sikkert nej.