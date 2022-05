Syv sigtet: Betjent bevidst påkørt

FC København havde lagt op til mesterskabsfejring til den helt store, ja, guldmedalje.

Efter medaljeoverrækkelse og pokalløft var der arrangeret koncert lige uden for Parken med blandt andre The Minds of 99 til at optræde.

Men aftenen bød også på et par sigtelser til fans, der ikke lige kunne opføre sig ordentligt.

- Der var nogle episoder som selvfølgelig var uacceptable, og som vi håndterer og strafforfølger, indleder vicepolitiinspektør hos Købehavns Politi, Bjarke Dalsgaard.

- Der er uddelt sigtelser for vold mod politimand, to tilfælde af fornærmende tiltale mod politiet og en enkelt for at ligge i hindring for politiet. Altså forhindre politiet i at gøre sit arbejde.

Der var godt gang i fansene. Foto: Anthon Unger

Sigtelsen for vold mod politi er ikke den typiske form for vold, vi ser fra fulde fodboldfans. Klokken 21.21 på Frederik V's vej var der nemlig en fan, der med fuldt overlæg valgte at køre en politibetjent ned på cykel.

Men det var ikke det hele, fortæller Bjarke Dalsgaard.

- Så er der besidde-sager af en enkelt kniv-lov, en enkelt euforiserende stoffer og en enkelt romerlys.

Dermed er der uddelt syv sigtelser i forbindelse med mesterskabsfejringen.

Til glæde for politiinspektøren udeblev de store optøjer som masseslagsmål.

FCK blev mester, efter de slog AaB 3-0 i Parken. Det betyder også, at nordjyderne ikke på egen hånd kan sikre sig europæisk fodbold næste sæson, da Brøndby slog Silkeborg 2-1 og dermed tager fjerdepladsen.

Hvis FCM til gengæld vinder pokalfinalen, så er det AaB, der skal møde Viborg i kvalifikationsspillet om en billet til Europa.

Til koncerten efter kampen i Parken, havde flere fans en dårlig oplevelse. Du kan blandt andet læse om Sevgi Kiraz Yilmaz, der frygtede for sit liv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

