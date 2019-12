Taber til Malmö: FCK videre i Europa League

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København tabte den store nordiske fodboldkrig, men kunne alligevel juble i Parken.

Takket være hjælp fra Lugano er københavnerne klar til 1/16-finalen i Europa League.

Den lille schweiziske klub fik 1-1 på udebane over Dynamo Kiev, og det resultat betød, at FCK fik klemt sig videre, selv om de tabte 0-1 til Malmö FF.

Arnór Ingvi Traustason blev 13 minutter før tid matchvinder for skåningerne i et intenst, men ikke ret velspillet opgør i København.

Foto: Lars Poulsen

Den scoring betød, at Malmö FF vandt gruppen og kunne juble efter sidste fløjt. FCK måtte vente lidt, men så indløb resultatet fra Kiev, og så kunne de også glæde sig en smule i nederlagets stund.

Der var knald på tribunerne i Parken, længe før den nordiske krig overhovedet blev fløjtet i gang.

Hele B-tribunen bag Kalle Johnssons mål var klædt i hvidt og blåt fra top til tå, og de mange tilrejsende Malmö FF-tilhængere bidrog også til stemningen.

De havde det dog svært over for de mange flere FCK’ere, og på banen havde det danske mesterhold også overtaget fra start.

Foto: Lars Poulsen

I det syvende minut var Dame N’Doye tæt på at nå frem til et bold fra Varela, men blev generet lige nøjagtigt nok til, at han ikke fik sat hovedet på indlægget.

Det var helt tydeligt svenskernes taktik at starte afventende og i hvert fald sørge for ikke at komme bagud. Som første halvleg skred frem, begyndte de dog at vise tænder og kom frem til flere hjørnespark.

Det var dog småt med kvalificerede afslutninger i de første 45 minutter.

N’Doye stod for en af de få omkring den halve time, men den tidligere FC Midtjylland-målmand Johan Dahlin fik med besvær slået forsøget til hjørnespark.

Som ventet blev det mere hård fight end flot fodbold. Ingen af de 22 spillere gav sig en tomme i duellerne, og italienske Davide Massa kom flere gange på overarbejde i bestræbelserne på at holde ro og orden.

Foto: Lars Poulsen

FC København var uden karantæneramte Carlos Zeca, men i hans fravær svang Rasmus Falk dirigentstokken på fornem vis.

Derimod havde Robert Mudrazija problemer på højre midtbane, og i den anden side så man meget lidt til Viktor Fischer.

Største chance kom meget symptomatisk efter et hjørnespark kort før pausen.

Dame N’Doye stod udækket, men headede over mål, og eneste jubelbrøl i første halvleg kom, da det på storskærmene blev annonceret, at Lugano var kommet foran i Kiev.

Anden halvleg startede med masser af røg og romerlys på tribunerne, men på banen var der fortsat ikke meget festfyrværkeri.

Malmö FF kom bedst ud efter pausen, men FC København havde godt styr på den sydsvenske legende Markus Rosenberg, der spillede karrierens sidste kamp i Parken.

I hjembyen har han fået en statue for sine præstationer i og kærlighed til den lyseblå trøje, men fik ikke lov at slutte med et mål.

Foto: Lars Poulsen

Det var også efter pausen særdeles chancefattigt på Østerbro. Viktor Fischer fik med tyve minutter igen en løs mulighed på kanten af feltet, men hans afslutning ramte en svensker.

Måske Malmö FF-spillerne var klar over, at Lugano var foran i Kiev. De angreb i hvert fald ikke voldsomt, men kom alligevel foran i 77. minut.

Arnór Ingvi Traustason satte hovedet på Eric Larssons fine indlæg, og efter at have ramt Sotirios Papagiannopoulos i brystet endte bolden i nettet bag en chanceløs Kalle Johnsson.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Så var der fest i den svenske ende, mens Ståle Solbakken straks sendte Michael Santos på banen. Nu var det FC København, der havde brug for en scoring – eller fortsat hjælp af Lugano i Kiev.

Santos fik bolden i nettet, men blev korrekt flaget offside, og de 32.941 tilskuere i Parken fik ikke flere scoringer.

Det gjorde de i den ukrainske hovedstad, men heldigvis kun en. Dynampo Kiev fik udlignet dybt inde i tillægstiden, men 1-1 var ikke nok for dem, så selv om FC København tabte 0-1 kan de ligesom Malmö FF glæde sig over også at skulle spille europæisk fodbold til februar.





