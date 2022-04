Tager tykt pis på FCK

FC København har fået stor kritik for banens kvalitet i Parken og weekendens modstander udnyttede chancen for at stikke lidt til Superligaens førerhold

Banen i Parken er bestemt ikke noget at skrive hjem om.

Den er faktisk så dårlig, at FC København selv måtte ud og beklage efter guldduellen med FC Midtjylland for et par uger siden.

Kvaliteten af græsplænen var ikke ret meget bedre mod Brøndby i Påsken, og Randers lader heller ikke til at have høje forventninger til søndagens møde med duksene.

Græsset i Parken har set bedre dage. Foto: Lars Poulsen

På Twitter har kronjyderne således udnyttet chancen til gøre sig sjove på københavnernes bekostning.

- Næstsidste træningspas inden søndagens kamp mod F.C. København i Parken er vel overstået, lyder det.

Her giver Randers med et par velvalgte (og nok også nøje konstruerede) billeder indtryk af, at man for at forberede sig på underlaget i Parken klarede næstsidste træning på en grusbane.

I Superliga-tabellen er der knap så meget at grine ad for Randers, der er sidst i mesterskabsspillet. 19 point efter søndagens modstander og fire point fra Brøndby på femtepladsen.

FCK tager imod Randers søndag klokken 16, og kampen kan naturligvis følges direkte på ekstrabladet.dk.

