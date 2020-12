Testcenter i Parken: - Hvor skal FCK spille?

Parken er testcenter, men FCK kommer til at spille hjemme i Parken i februar, selvom det er her, coronapandemien måske topper

Lokker unge til test med musik - én sang bandlyst

Mandag morgen klokken ni åbnede Parken som Københavns store coronatestcenter.

Myndighederne forventer, at coronapandemien topper i januar og februar, men spørgsmålet er så, hvad der skal ske med FC Københavns hjemmekampe i Superligaen, når den genoptages i februar.

- Der er klare aftaler for, at fodbold skal afvikles på fodboldens præmisser, siger FCK-direktør Lars Bo Jeppesen i klubbens egen podcast.

Og måske kan Parken virke som testcenter samtidig med, at der spilles fodbold. Det er foreløbig nemlig kun på området foran familietribunen bag målet, at der arbejdes.

Her har man lavet et telt på 20 x 80 meter med plads til 89 podestationer, og så går man ind i den ene ende og ud i den anden. Der er åbent 14 timer om dagen, og der kan testes 889 personer i timen.

- Hvis myndighederne vurderer, at behovet er der, så har vi lavet aftalen sådan, at vi kan inddrage plænen. Men vi har også indskrevet i aftalen, at selvfølgelig skal vi spille hjemmekamp 15. februar, og så finder vi andre steder på stadion, hvor vi stadig kan..., siger Jeppesen i podcasten.

FC København starter heldigvis foråret med udekampe mod AaB og Horsens 3. og 7. februar, mens man 14. februar spiller hjemme mod SønderjyskE i forårets første kamp i Parken.

De tests, der bliver udført i Parken, er de såkaldte antigentest - også kaldet en lyntest - som kan give svar på cirka 15 minutter.

Testen er gratis, og man behøver ikke tidsbestilling til testen eller henvisning fra egen læge.

Lars Bo Jeppesen har tidligere fortalt Ekstra Bladet, hvordan DJ's vil spille musik under testningen i Parken, men der er dog én sang, der aldrig vil blive spillet, som du kan læse LIGE HER.

- Bedstemor havde gjort som Ståle

- Brøndby bliver mester inden for meget kort tid

Kedelig VAR-rekord: Det er problematisk!

Kedelig VAR-rekord: Det er problematisk! Superligaen Indefra: FCM-profiler scorer kæmpebonus