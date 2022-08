Thorup bekræfter: FCK-flop er færdig

FC Københavns cheftræner bekræfter, at sydafrikanske Luther Singh er fortid i klubben for nu

Han har været alt andet end en gevinst for FC København, og nu er det sikkert.

Sydafrikanske Luther Singh forlader den danske hovedstadklub for resten af sæsonen.

Allerede mandag kunne Ekstra Bladet og flere andre medier berette, at den 25-årige kantspiller var få detaljer fra at skifte til portugisiske Desportivo de Chaves på en lejeaftale for resten af sæsonen, og nu bekræfter cheftræner Jess Thorup, at Singh forlader FCK.

- Han er ikke med os (i Tyrkiet, red.). Han har været fraværende i et stykke tid, så vi har ikke haft mulighed for at sige farvel og de ting. Det håber jeg, vi får mulighed for senere, siger Thorup på et pressemøde tirsdag forud for klubbens vigtige playoffkamp til Champions League mod Trabzonspor.

FC København har endnu ikke fra officielt hold meldt noget ud om deres sydafrikanske spiller.

Luther Singhs ophold i FC København har været noget nær katastrofalt, siden han kom til klubben i 2021.

Faktisk er det kun blevet til sølle 129 minutter for klubben, og han oplevede endda også at blive både skiftet ind og ud i samme kamp mod græske PAOK sidste efterår.

Desuden har hans agent fortalt, at Singh var mentalt nedbrudt, ligesom sydafrikaneren også har døjet med skader i løbet af sin tid i FCK.

Men nu kommer både Singh og FC København altså videre. I hvert fald for denne sæson.

Desportivo de Chaves rykkede inden denne sæson op i den bedste portugisiske række, og klubben i det nordlige Portugal ligger nummer 11 efter tre spillerunder.

Luther Singh har kontrakt med FC København frem til sommeren 2025.

